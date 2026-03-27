Ford llama a revisión más de 300,000 SUV por fallas ADAS

No es la primera vez que Ford Motor Company enfrenta una situación así, pero tampoco deja de llamar la atención.

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La marca vuelve a estar en el foco por un nuevo retiro masivo que involucra a más de 300,000 SUV, esta vez por problemas en sistemas que hoy son fundamentales en cualquier vehículo moderno.

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El tema pasa por los ADAS, ese conjunto de asistencias que muchos conductores ya dan por sentado. Desde el mantenimiento de carril hasta el frenado automático, todo depende de que estos sistemas funcionen sin margen de error. Y cuando algo falla, el riesgo no tarda en aparecer.

Un fallo que aparece en momentos clave

Según la información presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el inconveniente tiene su origen en el módulo IPMA, una pieza clave que procesa la información de cámaras y sensores del vehículo.

El problema no es constante, pero sí lo suficientemente delicado. Este módulo puede reiniciarse de forma inesperada cuando el sistema se ve exigido, algo que ocurre especialmente en entornos urbanos con tráfico denso, peatones y múltiples estímulos al mismo tiempo.

Cuando eso sucede, varias funciones dejan de operar correctamente. La cámara de reversa puede desaparecer momentáneamente, la asistencia de carril se desactiva y el sistema de precolisión deja de responder como debería. A eso se suman alertas constantes que pueden confundir al conductor más que ayudarlo.

Modelos afectados y magnitud del retiro

El llamado a revisión alcanza a 339,619 unidades distribuidas en varios modelos recientes. Entre ellos aparecen la Ford Explorer 2025, la Lincoln Aviator 2025, la Lincoln Nautilus 2024-2025 y la Lincoln Navigator 2022-2025.

Si bien la compañía asegura que no se han reportado accidentes ni lesiones vinculadas directamente a esta falla, el simple hecho de que sistemas de seguridad puedan desactivarse sin previo aviso ya representa un escenario que no se puede ignorar.

El análisis del caso tomó varios meses y pasó por el Comité de Revisión de Problemas Críticos de Ford, en coordinación con las autoridades. Finalmente, se optó por avanzar con el retiro para evitar posibles complicaciones en el uso diario.

Ford Lincoln Navigator. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

La solución llega vía software

La buena noticia dentro de todo este panorama es que no se trata de un problema mecánico complejo. Ford ya tiene lista la solución y llegará a través de una actualización de software.

Los propietarios podrán recibirla de forma remota mediante actualizaciones OTA o acudir directamente a un concesionario oficial para que el sistema sea corregido. Esta nueva versión busca mejorar la gestión de datos incluso en condiciones de tráfico extremo, evitando la sobrecarga que provoca los reinicios.

Además, la marca recomienda a los usuarios verificar su vehículo mediante el número VIN para confirmar si está dentro del grupo afectado.

Tecnología que exige confianza total

Los sistemas ADAS han cambiado la forma de conducir y han elevado el estándar de seguridad en la industria. Pero también han puesto sobre la mesa un nuevo desafío, la dependencia total de software y sensores.

Cuando todo funciona, la experiencia mejora notablemente. Pero cuando hay fallas, incluso temporales, el margen de error se reduce.

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