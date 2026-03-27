Hechos de la semana en inmigración: Senado descarta financiar a ICE; inmigrantes detenidos en aeropuertos

El Senado aprobó por unanimidad una propuesta para financiar la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y otras agencias clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero dejó fuera a ICE y a la Patrulla Fronteriza al no ponerse de acuerdo sobre las reformas que exigen los demócratas a la forma en que operan los agentes migratorios que mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota.

Aunque los demócratas habían propuesto la misma solución, los líderes republicanos indicaron que no la habían aceptado esperando que se lograra un acuerdo para financiar a todas las agencias bajo la jurisdicción del DHS.

Los demócratas cantaron victoria. “Los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestra oposición a que la milicia rebelde y letal de Donald Trump no recibiera más financiación sin reformas serias, y seguiremos luchando por esas reformas”, declaró el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

De todos modos ICE y la CBP, por ahora, cuentan con fondos abundantes por la ley One Big Beautiful Bill, para seguir llevando a cabo redadas y detenciones, y llenando los centros de detención, a pesar de la mala gestión de los que están actualmente en funcionamiento, lo que ha dado lugar a un número récord de muertes.

Previo al acuerdo, el presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para pagar “de inmediato” los sueldos de los agentes de la TSA que no cobran desde febrero ante el impasse entre demócratas y republicanos que ha mantenido un cierre parcial del DHS por 42 días.

Funcionarios de la TSA advierten que aunque se llegue a un acuerdo que permita la reapertura de las agencias del DHS que permanecen cerradas (TSA, Guardia Costera y FEMA, entre otras) pasará tiempo antes de que todo vuelva a la normalidad.

El despliegue de agentes de ICE en 14 aeropuertos de la nación para asistir a empleados de la TSA no ha aliviado el caos que prevalece con largas filas, vuelos cancelados y un disloque en la economía.

TSA alerta a ICE sobre dos inmigrantes detenidas en aeropuerto de San Francisco

La Opinión reportó que la TSA advirtió a ICE sobre una madre guatemalteca y su hija que fueron detenidas en el aeropuerto de San Francisco cuando se disponían a abordar un vuelo hacia Miami.

“Según documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times, la TSA comparte con funcionarios de ICE los nombres y las fechas de nacimiento de viajeros que, según se cree, han sido expulsados del país por orden judicial, lo que ayuda a los agentes federales a arrestar a inmigrantes indocumentados en los aeropuertos”, indicó el diario.

“De acuerdo con el congresista John Garamendi, Angelina López-Jiménez y su hija Wendy Godínez López residían en el condado de Contra Costa, en el extremo oriental del Área de la Bahía de San Francisco. La hispana no tenía antecedentes penales, aunque ingresó al país sin documentos migratorios. Garamendi aseguró que el arresto de López-Jiménez era el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Donald Trump detenía a madres y niños en lugar de dirigir los controles migratorios hacia delincuentes peligrosos”, agregó el diario.

Tom Homan advierte: agentes de ICE seguirán usando mascarillas

El cierre parcial del DHS responde a que los demócratas se niegan a financiar a ICE hasta que no se implementen reformas reales en la forma en que se conducen los agentes migratorios (incluido a CBP) cuya violencia ha sido ampliamente documentada en tiempo real, incluyendo la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota.

Los demócratas exigen que los agentes dejen de cubrir sus rostros con mascarillas y pasamontañas y que tanto ellos como sus vehículos estén claramente identificados.

Pero en una entrevista radial, Homan fue enfático: “¿Quieres que dejemos de usar mascarillas? Pues, ¿sabes qué? No, no lo haremos…», dijo el zar en la emisora WABC 770 AM.

Homan defiende presencia de ICE en centros de votación

Esta semana el ex asesor de Trump, Steve Bannon, afirmó que la presencia de agentes de ICE en los aeropuertos es un “ensayo” para desplegarlos en centros de votación en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Aunque el gobierno de Trump asegura que no existen planes a tales efectos, Homan criticó a los demócratas por oponerse a la idea si no tienen nada que ocultar.

“¿Los inmigrantes indocumentados votan? En resumen, ¿a qué le temen? Dicen que los inmigrantes indocumentados no votan. Bueno, miren, parte del trabajo del Departamento de Seguridad Nacional es garantizar la seguridad de las elecciones, y no voy a revelar cuál es nuestro plan a futuro, pero si solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, no entiendo cuál es su preocupación”, dijo Homan.

Sin embargo, Eliza Sweren-Becker, subdirectora de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center for Justice, explicó que “sería un delito federal que se produjera una interferencia de ese tipo”.

Cita de la semana

Eliza Sweren-Becker, subdirectora de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center for Justice, abordó sobre rumores de que el gobierno de Trump enviaría agentes de ICE a centros de votación el 3 de noviembre.



“Está muy claro que es ilegal que la administración (Trump) despliegue tropas federales o fuerzas de seguridad federales armadas de cualquier tipo en un colegio electoral, y sería un delito federal que se produjera una interferencia de ese tipo. Así que no hay autoridad para desplegar tropas federales u hombres armados en ningún lugar donde se esté votando. La ley es muy clara al respecto” Eliza Sweren-Becker – Subdirectora de Derecho al Voto y Elecciones del Brennan Center for Justice

Demócratas rechazan enmienda sobre identificación con foto para votar

Los demócratas del Senado rechazaron una enmienda del senador republicano de Ohio, Jon Husted, que exigía a los votantes presentar identificación con voto al votar en persona o por correo.

The Hill reportó que “el requisito de identificación con fotografía para las elecciones es una pieza fundamental del proyecto de ley SAVE Act que el Senado está debatiendo esta semana, pero Husted intentó que sus colegas demócratas se pronunciaran públicamente sobre la exigencia de identificación con fotografía para votar como una cuestión independiente”.

Trump cataloga al proyecto SAVE Act como la medida más importante ante el Senado y parte de la falsa premisa de que personas que no son ciudadanas votan en las elecciones. La medida exige pasaportes y certificados de nacimiento para registrarse para votar. Los críticos argumentan que se trata de una “solución” para un problema que no existe y solamente denota las posibles intenciones del gobierno de Trump de interferir de algún modo en las elecciones que no lucen favorables para los republicanos.

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