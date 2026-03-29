Bad Bunny estaría interesado en actuar en una película junto a Tom Hanks

Bad Bunny y Tom Hanks podrían compartir pantalla pronto. Según informes de medios especializados como Variety, el “Conejo Malo” está en conversaciones para unirse al reparto de “The Comebacker”, un drama deportivo que será encabezado por Hanks bajo la dirección de Marielle Heller.

La película, basada en un relato corto de Dave Eggers, marca el reencuentro profesional entre Hanks y Heller, quienes ya trabajaron juntos en la aclamada “A Beautiful Day in the Neighborhood”.

En esta ocasión, la trama se centra en Lionel (Hanks), un periodista deportivo en decadencia que recupera su pasión por el oficio tras conocer a un enigmático lanzador de ligas menores.

Un encuentro que no fue casualidad

Los rumores sobre esta colaboración cobraron fuerza luego de que Tom Hanks fuera captado en febrero pasado disfrutando de un concierto de Bad Bunny en Australia. Lo que en su momento pareció una simple salida, hoy se interpreta como un acercamiento estratégico, ya que Hanks también funge como productor del filme a través de su compañía, Playtone.

Aunque los detalles del papel de Benito Antonio Martínez Ocasio aún se mantienen bajo reserva, se especula que podría interpretar al singular beisbolista cuya historia transforma la vida del protagonista.

El reparto también contaría con el nominado al Oscar, Colman Domingo (“Euphoria”).

El principal obstáculo para concretar la participación del puertorriqueño sería su apretada agenda, pues se encuentra en medio de una gira mundial que finaliza en julio. Sin embargo, el interés de ambas partes parece ser sólido.

De concretarse, este proyecto consolidaría la carrera actoral de Bad Bunny, quien sigue demostrando que su ambición trasciende los escenarios musicales para conquistar Hollywood.

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