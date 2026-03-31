En Irak confían en el apoyo de los aficionados mexicanos en el Repechaje Internacional

La selección de Irak tendrá el partido más importante de los últimos años en territorio mexicano. Irak se medirá a Bolivia por un pase a la Copa del Mundo de 2026. Ali Yousif espera sentir el apoyo de los aficionados mexicanos en el Estadio BBVA de Nuevo León.

No está de más mencionar que la participación de Irak en este repechaje ha sido marcada por las tensiones geopolíticas. El conjunto iraquí tuvo problemas para salir de su país en medio del cierre del espacio aéreo y las dificultades para concertar una visa. A pesar de ello, Irak estará en el partido clave contra Bolivia.

Ali Yousif le agradeció a los aficionados mexicanos por el cálido recibimiento y los comparó con los seguidores iraquíes. Yousif espera que en el partido decisivo de su selección pueda contar con el apoyo de los seguidores aztecas.

“A los fanáticos mexicanos quiero darles las gracias por su entusiasmo. Nos han apoyado desde que llegamos y el pueblo mexicano es muy similar al pueblo iraquí en lo que se refiere a la experiencia de vida. Mañana los mexicanos si ganamos les agradeceremos su apoyo y quiero que celebren con nosotros“, dijo el futbolista del Al Talaba SC.

Ali Yousif:



"Ellos (Bolivia) jugaron contra Surinam hace 4 días pero nosotros tuvimos tiempo para prepararnos y adaptarnos. Quizás ellos tienen ventaja porque conocen el terreno pero nosotros tenemos dias de descanso y recuperación"@PressPortmx pic.twitter.com/cHsaAItQQy — Edgar Martínez (@garymtzjr) March 31, 2026

Ali Yousif reconoció que será muy importante el apoyo de los aficionados que asistan al Estadio BBVA. Sin embargo, el delantero centro del conjunto iraquí espera poder darle la clasificación mundialista a los aficionados que seguirán el juego desde Irak.

“Todo respeto y el amor para las 40,000 personas que van a estar el día de mañana pero solamente estamos pensando en los 46 millones de iraquíes que están en casa. Vamos a tratar de conseguir una victoria para ellos“, agregó.

Bolivia, en la semifinal del repechaje internacional, tuvo complicaciones para superar a Surinam. El conjunto sudamericano venció 2-1 a la selección de Concacaf. Ali Yousif reconoce que el conjunto boliviano se quitó parte de la presión al debutar en tierras mexicanas. Pero Irak se apoyará en las cargas físicas, pues llegará descansado a este encuentro.

“Ellos jugaron contra Surinam hace 4 días, pero nosotros tuvimos tiempo para prepararnos y adaptarnos. Quizás ellos tienen ventaja porque conocen el terreno, pero nosotros tenemos días de descanso y recuperación y podemos entrar con mejor condición física al juego”, concluyó.

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