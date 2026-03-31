JPMorgan Chase anuncia nueva iniciativa para apoyo a las pymes con la que busca reactivar la movilidad económica

Recientemente, el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo, JPMorgan Chase & Co., anunció una nueva iniciativa con la que pretende beneficiar a las pymes y reactivar la movilidad económica.

De acuerdo con el comunicado de la entidad bancaria, el proyecto denominado “Iniciativa del Sueño Americano” tiene como objetivo principal generar préstamos a al menos unos 7 millones de pequeñas empresas clientes del banco, con el que busca ampliar la base a unos 10 millones de pymes registradas.

Según datos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, las pymes representan cerca del 44% del crecimiento del PIB nacional, siendo uno de los principales motores económicos del país.

Además, el banco agregó que, a través de su programa “Coaching for Impact”, invertirá en la recuperación de los distritos comerciales locales, al tiempo que brindará asistencia técnica a los emprendedores con la capacitación de 115,000 propietarios de pequeñas empresas en los próximos 10 años.

Para lograr su plan, JPMorgan Chase informó que contratará a aproximadamente 1,000 asesores bancarios adicionales que se reubicarán en las sucursales de todo el país, los cuales se dedicarán a ayudar a los propietarios de pequeñas empresas con sus recursos financieros.

Al respecto, Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, expresó en el comunicado que busca reactivar el “sueño americano” a través de las inversiones locales inteligentes y políticas que sabemos que funcionan. “Podemos trabajar juntos para que la economía beneficie a más personas, ayudándolas a comprar casas, conseguir buenos empleos y construir una vida mejor”, dijo.

La iniciativa de JPMorgan Chase, que en un primer momento se centrará en varias regiones claves del país como Alabama, Filadelfia, Atlanta, Los Ángeles o San Francisco, también se extenderá a clientes que busquen comprar vivienda, tener acceso a seguros médicos o simplemente lograr una oportunidad económica. “El sueño americano sigue vivo, pero se está escapando del alcance de demasiadas personas, y también de las generaciones futuras”, señaló Dimon.

El aumento del costo de vida está haciendo que cada vez más estadounidenses se alejen de ese tan anhelado “sueño americano”, ya que conseguir un empleo bien remunerado, comprar una vivienda u otros bienes se ha vuelto cuesta arriba.

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