Sergio Mayer vs. Manelyk González en el panel de “La Casa de los Famosos 6”

La sexta temporada de “La Casa de los Famosos” es particular. Dentro de la casa se ha vivido un caos que la producción parece no poder controlar del todo. Aunque en los últimos días los habitantes parecen haber encontrado la mesura, que durante las pasadas semanas parecía imposible de alcanzar.

Sin embargo, lo que sí ha sido una constante, pese a las críticas generalizadas en las redes sociales, es la complacencia y el favoritismo que dos panelistas han demostrado desde el inicio del show. Hablamos de Cristina Porta y Manelyk González.

Esto las ha dejado a merced de comentarios de Sergio Mayer, quien demuestra no solo más experiencia leyendo el juego, sino también más atención y lectura sobre lo que pasa dentro y fuera de la casa, pese a ser un exhabitante.

Anoche Manelyk cuestionaba el hecho de que Curvy llamase mamá de Laura Zapata, como lo hacen otros habitantes dentro del juego. Tuvo que ser Sergio Mayer quien le recordase a ella que el año pasado, pese a sus diferencias con Niurka Marcos, ella era una de las que llamaba a la cubana “Mami Niu”, igual que Rey Grupero y Carlos “Caramelo” Cruz junto a Alejandra Tijerina. Es decir, pese a que ella vivió la misma experiencia, no sabe aplicar lo vivido al análisis que presenta del juego. Todo por su clara inclinación a no ver bien nada de lo que dentro del cuarto de agua se viva o padezca.

Ellas —Cristina y Manelyk—, en comparación con el resto de panelistas, no se han permitido analizar y hablar del juego de todos de manera imparcial; ellas dos se han convertido en la voz de los haters de Celinee Santos y Curvy Zelma dentro del panel. Siempre emiten un juicio de opinión contra ellas en las galas, aunque no estén necesariamente relacionadas con la acción.

Al día de hoy son las dos únicas panelistas que han sido corregidas en más de dos ocasiones por parte de Jimena Gállego. Demuestran que no están atentas a los temas del programa, a los videos de la producción y muchísimo menos demuestran saber qué es lo que pasa en la casa a través del 24/7.

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