John Fetterman vuelve a darle la espalda al plan demócrata que pretende detener los ataques en Irán

John Fetterman, senador por Pensilvania, anunció que volverá a votar en encontra de una resolución sobre poderes de guerra para detener los ataques estadounidenses en contra de Irán, un plan impulsado por los demócratas en el Congreso.

Ante el anuncio de Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, indicando que la próxima semana la cámara alta votará sobre dicha resolución, el senador de la calva, los pantaloncillos cortos y las sudaderas, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que otra vez votará en contra de la medida, pues considera que lo correcto es respaldar al trabajo de las fuerzas armadas estadounidenses en contra del terrorismo y no obstaculizarlo como pretende hacerlo su partido.

“Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas armadas para que puedan lograr los objetivos de Epic Fury. Tengo edad suficiente para recordar que solíamos apoyar a nuestras fuerzas armadas, y todos estaríamos de acuerdo en que Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo”, señaló.

Aunque el mes pasado, los senadores demócratas Tim Kaine, Cory Booker y Chris Murphy respaldaron resoluciones separadas sobre poderes de guerra para detener las acciones militares en contra de Irán carentes de autorización en el Congreso, los intentos fueron rechazados.

Reiteradamente, John Fetterman les ha pedido a los líderes de su partido enfocarse en propuestas que beneficien a los ciudadanos en lugar de continuamente señalar los errores del actual gobierno. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Lo destacado fue que, mientras John Fetterman se convirtió en el único demócrata en votar en contra de la propuesta de sus correligionarios de partido; el republicano Rand Paul, opositor a las políticas de Donald Trump, destacó por ser el único miembro conservador en respaldar las resoluciones sobre los poderes de guerra impulsadas por sus adversarios políticos.

Aunque Fetterman reitera ser demócrata, un amplio sector de sus compañeros lo contempla como un aliado de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.

De hecho, antes de que el magnate neoyorquino asumiera por segunda ocasión la presidencia, el demócrata de Pensilvania fue el único miembro de su partido en acudir a su residencia en Mar-a-Lago, Florida para intercambiar ideas sobre cómo trabajar de manera coordina con el objetivo de sacar adelante al país.

La perspectiva de John Fetterman es que, al interior de su partido, pierden más tiempo en tratar de exhibir los errores de la administración Trump en lugar de reconstruir sus bases con nuevas propuestas adecuadas a las necesidades de los ciudadanos de cara a las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre, de ahí su negativa de apoyar sus planteamientos.

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