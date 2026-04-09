Precios de los vehículos usados en EE.UU. aumentaron a su nivel más alto desde 2023

Debido a que, en los últimos años, el sector automovilístico ha estado atravesando un persistente problema de asequibilidad para los vehículos nuevos, el mercado se ha estado inclinando a los concesionarios de automóviles usados; sin embargo, la fuerte demanda ha estado presionando a un inevitable aumento de los precios, llevándolos a unos de los niveles más altos en tres años.

De acuerdo con datos publicados recientemente por Manheim, marca de Cox Automotive y uno de los mayores mercados mayoristas de EE.UU. en este sector, señaló que los precios de los vehículos usados subieron un 1.4% durante el mes de marzo, con aumento interanual del 6.2% desde el verano del 2023.

El informe presentado esta semana indicó que el Índice de Valor de Vehículos Usados de Manheim se situó en 215,3, ya que la actividad de los compradores se ha estado fortaleciendo en los últimos meses, en medio de un aumento del inventario y mayor competencia. Esto llevó a que la tasa de conversión también aumentara en marzo a 68.2% desde el 62.7% registrado en febrero.

En cuanto a las ventas minoristas de automóviles usados, estas ascendieron al 2% durante este primer trimestre del año, por lo que se prevé que sigan mejorando en los próximos meses hasta mediados de este año, donde se anticipa una caída del 1%, según análisis de Cox Automotive para 2026.

Por su parte, el informe destacó que la venta de vehículos eléctricos usados también se mantuvo fuerte, ofreciéndole a los compradores grandes ventajas de asequibilidad sobre los vehículos eléctricos nuevos.

Al respecto, Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, mencionó que desde que inició el año, los precios en Manheim empezaron a subir, ya que los concesionarios anticiparon una fuerte demanda debido a las mayores devoluciones de impuestos para los consumidores, dijo.

Sin embargo, no descartó que el conflicto actual entre Estados Unidos e Irán pueda desmotivar a los compradores y frenar el mercado. “Finales de marzo suele ser el punto álgido de la actividad de precios en Manheim. El conflicto en Oriente Medio podría desanimar al consumidor, pero aún no lo hemos visto. A medida que nos acercamos al verano, esperamos que los valores de Manheim se mantengan estables, ya que muchos consumidores aún no han presentado sus declaraciones de impuestos este año”, destacó.

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