Precios de vehículos nuevos en EE.UU. registran aumento sostenido

En los últimos años, se ha registrado un sostenido aumento en los precios de los vehículos nuevos en Estados Unidos esto debido a los altos costos de manufactura, aumento en las tarifas arancelarias y políticas comerciales, además de la elevada demanda de los SUVs.

Para este 2026 podría elevarse el precio promedio a los casi $50,000 dólares, esto en respuesta a salarios de trabajadores más altos sumados a componentes electrónicos y materias primas más caras.

Pero, además, las tarifas del 25% a las importaciones de autos y piezas automotrices, especialmente para modelos del 2026, elevarán los costos, entre un 4% y un 8% en promedio, los cuales se trasladarán a los bolsillos de los consumidores.

A esto se suma que hay una fuerte demanda de SUVs y pickups. En los últimos años, los fabricantes han optado por ofrecer más modelos de alta gama mostrando pocos modelos económicos, lo que lleva a elevar el precio del vehículo promedio en el país.

Esta tendencia muestra claramente lo que los analistas han denominado la economía K, en la que básicamente son los consumidores de ingresos más altos los que impulsan la proporción del gasto, mientras que los consumidores de ingresos más bajos se enfrentan a mayores dificultades, quedando rezagados.

Datos publicados por Edmunds, indicaron que los precios de los vehículos nuevos habían aumentado un 3.1% interanual durante el 2025, uno de los niveles más altos en años; sin embargo, esto era algo que el mercado ya anticipaba y que continuaría este año.

No obstante, la diferencia abismal en los ingresos de los compradores se ha notado claramente en el sector. Según datos de matriculación de vehículos de S&P Global Mobility en los últimos diez años, los hogares con ingresos de $100,000 o menos representaban entre el 50% y el 60% de la proporción de compras de vehículos nuevos; ahora esos hogares con los mismos ingresos solo equivalen al 36% de las ventas de vehículos nuevos.

“Prácticamente, ningún vehículo se puede comprar hoy en día que sea más barato que el año pasado, hace dos o cinco años. Quienes compraron en 2020 y 2019, y especialmente en 2019 por los precios, definitivamente se llevarán una sorpresa”, comentó Ivan Drury, director de análisis de Edmunds.

