China no para: un SUV chino de 7 plazas rompe el mercado

Quizás no suene familiar cuando mencionamos el ONVO L90, un SUV eléctrico que, casi sin exposición internacional, acaba de alcanzar una cifra que empieza a incomodar a más de un fabricante tradicional.

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En cuestión de meses, este modelo logró superar las 50,000 entregas. No se trata solo de volumen, sino de velocidad. Especialmente si se tiene en cuenta que pertenece a una submarca relativamente nueva dentro del universo de NIO.

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El dato confirma algo que ya se venía insinuando en China, hay nuevos jugadores que están aprendiendo a moverse muy rápido en un mercado cada vez más competitivo.

Un lanzamiento que superó cualquier previsión

El ONVO L90 inició sus entregas en agosto de 2025 y desde ese momento el ritmo no dejó de crecer. En menos tiempo del esperado, este SUV se posicionó en uno de los segmentos más disputados del país.

ONVO L90 de NIO. Crédito: NIO. Crédito: Cortesía

Parte de su éxito tiene lógica si se mira el producto. Estamos ante un SUV de 5,14 metros de largo, con una distancia entre ejes de 3,11 metros que permite ofrecer tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros. Es decir, un vehículo claramente pensado para familias que buscan espacio sin renunciar a la tecnología.

Confort y tecnología en clave premium

El interior juega un papel clave en su propuesta. La calidad percibida está en línea con modelos de gama media-alta, con detalles que apuntan directamente al confort de todos los ocupantes.

El sistema multimedia se apoya en una pantalla central de 17,2 pulgadas con resolución 3K, mientras que en las plazas traseras hay espacio para el entretenimiento con una pantalla adicional. A esto se suman elementos poco habituales en su rango, como mesas plegables, asientos con calefacción y función de masaje, reposapiés e incluso una nevera integrada.

El ONVO L90 de NIO. Crédito: NIO. Crédito: Cortesía

El crecimiento del modelo coincide con una actualización reciente que introduce mejoras puntuales. Entre ellas, destaca la incorporación de un sensor LiDAR montado en el techo, lo que refuerza sus capacidades en asistencia a la conducción.

En cuanto al precio, el ONVO L90 se movía entre $36,000 dólares y $40,600 dólares aproximadamente en su lanzamiento en China. Tras la actualización, Eric Yu confirmó un incremento cercano a $1,400 dólares respecto a la versión anterior.

Autonomía y prestaciones que convencen

Más allá del equipamiento, el apartado técnico también acompaña. El modelo equipa una batería de 85 kWh con la que logra una autonomía de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC.

En sus versiones más completas, ofrece 456 CV, tracción total y una arquitectura de 900 voltios. Las prestaciones no se quedan atrás, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos.

La posible llegada a nuevos mercados

Por ahora, el ONVO L90 sigue centrado en China, pero el contexto invita a pensar en una expansión. NIO ya ha dado pasos en Europa con otros modelos, y todo apunta a que esta submarca podría seguir el mismo camino.

Si eso ocurre, no sería extraño verlo competir cara a cara con SUVs eléctricos ya consolidados. Y viendo el ritmo con el que ha arrancado, queda claro que no llegaría precisamente como un actor secundario.

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