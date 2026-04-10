Hechos de la semana en inmigración: ICE continúa con deportaciones y causa trauma a los niños

Esta semana recoge varias noticias sobre el alcance de la agenda de deportaciones del gobierno que siguen su curso en medio del cambio de mando en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Opinión reportó que según un nuevo informe del Deportation Data Project, “las políticas migratorias del presidente Donald Trump han cuadriplicado la detención de inmigrantes y quintuplicado las deportaciones, además de mantener una tendencia de arrestar a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal”.

“Las detenciones del ICE se cuadruplicaron con creces (4.4 veces). Los traslados del ICE desde cárceles y prisiones, que representaban la mayoría de las detenciones antes de 2025, prácticamente se duplicaron”, agregó el diario.

Los traslados de prisiones a ICE son posibles bajo los acuerdos 287(g) entre las agencias migratorias y los gobiernos locales y estatales. Esos acuerdos han aumentado significativamente bajo el gobierno de Trump, 1,501 de ellos de enero de 2025 a marzo de 2026.

Otro elemento que influye en el alza de los arrestos son las detenciones callejeras que, de hecho, van más allá de las calles y se amplían a juzgados y oficinas de ICE. Según el reporte, esto supone “un fenómeno nuevo”.

Los niños son los más afectados por la campaña de deportaciones de Trump

Otro reporte, esta vez del Marshall Project, concluyó que “ICE ha detenido a más de 6,200 niños durante el segundo mandato del mandatario, una cifra que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en salud”, escribió La Opinión.

“El aumento de niños inmigrantes detenidos es significativo. Durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de menores detenidos era de apenas 24. Con el regreso de Trump y la reactivación de la detención familiar, esa cifra se disparó a 226 menores al día, es decir, casi diez veces más”, agregó el diario.

Diversas organizaciones, activistas, abogados de inmigración y familiares denuncian constantemente las deplorables condiciones de los centros de detención donde no hay atención médica ni pronta ni adecuada, la educación es limitada y ni hablar de la comida en mal estado.

“Todos los estadounidenses deberían estar consternados por el hecho de que estemos encarcelando a miles de niños”, advirtió Leecia Welch, asesora legal de la organización Children’s Rights, informó La Opinión. “Esto genera una cantidad increíble de trauma”.

El niño Liam Conejo Ramos ejemplifica ese trauma

La Opinión también reportó que Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido en Minnesota junto a su padre y enviado a un centro de detención en Texas cuya historia causó indignación, está experimentando secuelas de esa experiencia, según sus padres. Liam y su padre fueron liberados tras la intervención del congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro. “A más de dos meses del arresto, sus padres aseguran que el menor vive con miedo constante y recibe atención psicológica para sobrellevar el trauma”, informó el diario.

“Como padres, nos preocupa mucho que ya no sea el mismo de antes…Nos inquieta que esto pueda durar mucho tiempo”, dijo el padre de Liam, Adrián Conejo Arias, a CBS News.

Y es que el caso de Liam y su familia dista de haberse resuelto. El gobierno rechazó sus peticiones de asilo y también apeló la decisión judicial que resultó en su liberación.

En esa oportunidad, el juez federal Fred Briery, del distrito Oeste de Texas, señaló que la detención de Liam y su padre “tiene su origen en la mal concebida e incompetente aplicación por parte del gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a los niños”.

Y en una excepción a la regla, ICE libera a la esposa de un militar

Annie Ramos, una indocumentada de 22 años de edad recién casada con el militar Matthew Blank, de 23 años, fue detenida por ICE cuando acudió a Fort Polk, Luisiana, a registrarse como esposa de un militar. Fue enviada a un centro de detención pues tenía una orden de deportación girada cuando tenía apenas 22 meses de edad.

El caso generó gran atención mediática y la intervención del senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, logró la liberación de Ramos tras cinco días de detención.

Sin embargo, el desenlace del caso de Ramos es una excepción, no la regla porque miles como ella, que han vivido en Estados Unidos toda su vida y no tienen historial delictivo se convierten en prioridad de detención y deportación para el gobierno de Trump y su cuota de 3,000 arrestos diarios.

CBP deporta a ciudadano estadounidense a México, reporta Univision

La corresponsal nacional, Lidia Terrazas, reportó que Brian Morales nació en Denver, Colorado, pero creció en México. Regresó a Estados Unidos hace un año y fue detenido durante un control de tráfico cerca de Fredericksburg, Texas, junto con otros miembros de un equipo de construcción.

Morales asegura que tres agentes de CBP no le creyeron que es ciudadano y que tiene los documentos para probarlo. En su lugar, lo amenazaron con acusarlo de fraude y encarcelarlo si no firmaba su salida voluntaria. Fue deportado sumariamente a México.

El uso de perfil racial es una de las prácticas aplicadas por el gobierno de Trump en su campaña de detenciones y deportaciones lo que ha resultado en el arresto de residentes autorizados y ciudadanos.

Cita de la semana

“Mi hijo es muy diferente”, afirmó la madre de Liam Conejo Ramos, Erika Ramos. Cuando ve policías, agregó, “dice: es ICE, mami”.