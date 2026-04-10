Revisión gratis de asientos de niños en tu auto

La seguridad de los más chicos no debería dejarse al azar, y eso es algo que cada vez más organizaciones están tomando en serio. En esa línea, Hyundai decidió unir fuerzas con el Hospital Infantil de Los Ángeles para llevar adelante una jornada enfocada en la protección infantil, tanto dentro del auto como en la vía pública.

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El encuentro se realizará en la sede de Hyundai Motor America, en Fountain Valley, California, este sábado 11 de abril, y propone algo más que una simple revisión técnica. La idea es que las familias se lleven herramientas concretas para moverse con mayor tranquilidad en su día a día, especialmente en un momento donde los desplazamientos en auto son parte de la rutina.

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Revisiones gratuitas que pueden marcar la diferencia

Uno de los ejes centrales del evento será la inspección sin costo de sillas de seguridad para niños, realizada por técnicos certificados. No es un detalle menor si se tiene en cuenta que, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, tres de cada cuatro sillas están mal instaladas.

Durante la jornada, las familias podrán acceder a una revisión completa del asiento infantil. Se controlará su estado general, posibles fechas de vencimiento, alertas de retiro del mercado y, sobre todo, si el ajuste es el adecuado para el niño. En caso de ser necesario, se entregará una silla de reemplazo sin costo, siempre que el menor esté presente.

Seguridad para los niños con Hyundai y el Hospital Infantil de LA. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Aprender jugando, también en la calle

El evento no se quedará solo en el tema de los autos, también habrá un espacio interactivo impulsado por LA Street Smarts, pensado para que los chicos aprendan a desenvolverse con seguridad como peatones.

A través de actividades prácticas, los niños podrán enfrentarse a situaciones reales en entornos simulados. Habrá intersecciones a escala con semáforos, recorridos alrededor de vehículos y dinámicas que enseñan a cruzar correctamente, evitar riesgos como correr detrás de una pelota y reconocer señales de conductores.

La propuesta apunta especialmente a chicos en edad escolar primaria, justo en un momento clave como la vuelta a clases, donde los desplazamientos diarios aumentan.

Un evento abierto a la comunidad

La jornada se llevará a cabo este sábado 11 de abril, entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., en el 10550 Talbert Ave, Fountain Valley. Si bien la actividad es gratuita, se recomienda reservar turno con anticipación para la revisión de las sillas al número 323-203-7688, por llamada, dejando un mensaje de voz, o mensaje de texto.

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