Offset salió del hospital tras tirotero en Florida

El mundo del hip-hop respira con alivio tras confirmarse que el rapero estadounidense Offset, ex integrante del emblemático grupo Migos, fue dado de alta este viernes tras haber sido herido de bala a principios de semana en las afueras de un casino en el sur de Florida.

El incidente ocurrió el pasado lunes por la noche tras una disputa en el Seminole Hard Rock de Hollywood, una zona de gran actividad al norte de Miami.

Aunque inicialmente su estado de salud se mantuvo bajo reserva, un portavoz del artista confirmó el martes a TMZ que se encontraba estable. Finalmente, este viernes se anunció que el rapero ya camina y se recupera satisfactoriamente.

A través de sus redes sociales, Kiari Kendrell Cephus —nombre real del artista— rompió el silencio para agradecer el apoyo de sus seguidores y del personal médico.

“¡Gracias a todos los que se han preocupado por mí! Estoy bien… ¡pero planeo estar mejor!”, escribió el rapero.

En una reflexión sobre la fragilidad del destino, añadió: “La vida está hecha de victorias silenciosas y derrotas estruendosas… La vida es una apuesta y yo sigo jugando para ganar”.

Detalles del incidente y arrestos

Las investigaciones policiales continúan avanzando. El Departamento de Policía de Seminole informó que el altercado previo al tiroteo involucró a otras figuras del género.

El rapero Lil Tjay fue arrestado en el lugar bajo cargos de alteración del orden público y conducir sin licencia válida. Una segunda persona fue detenida, aunque aún no se han presentado cargos formales en su contra mientras se identifica a otros posibles implicados.

Este suceso reabre viejas heridas en el entorno del artista, quien hace tres años sufrió la pérdida de su primo y compañero de grupo, Takeoff, asesinado en un tiroteo en Houston.

Ahora, Offset asegura estar enfocado en su familia y en su pronto regreso a la música, reafirmando su posición como una de las figuras más resilientes del trap actual.

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