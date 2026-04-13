Últimas horas para declarar impuestos ante el IRS: ¿debo pedir una extensión?

Con la fecha límite del 15 de abril de 2026, miles de contribuyentes en Estados Unidos se enfrentan a la misma presunta: ¿conviene presentar la declaración de impuestos a última hora o es mejor solicitar una extensión ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS)?

Según expertos, cumplir a tiempo evita sanciones, pero hacerlo bajo presión también puede traer errores y consecuencias que terminan siendo costosas. En este caso, lo mejor es entender cuáles son las opciones disponibles en esta etapa y tomar una decisión acertada.

¿Conviene pedir una extensión ante el IRS?

Si no tienes toda la documentación lista o dudas sobre tu declaración, solicitar una prórroga puede ser una alternativa más segura. El IRS permite hacerlo mediante el Formulario 4868, que otorga hasta seis meses adicionales para presentar la declaración.

Sin embargo, hay un punto clave: la extensión solo aplica para presentar los documentos, no para pagar. Si debes impuestos, es recomendable estimar el monto y realizar un pago parcial antes del 15 de abril para reducir multas e intereses.

Lee también: Cómo pedir al IRS una extensión para declarar tus impuestos en Texas 2026

Más allá de cumplir con la fecha, lo importante es hacerlo correctamente. Una decisión apresurada puede terminar costando más que unos meses adicionales de preparación.

El riesgo de declarar impuestos en el último momento

Esperar hasta el último día para enviar tu declaración ante IRS puede parecer una solución rápida, pero implica varios riesgos.

El principal problema aparece si no logras completar el proceso correctamente o si tienes un saldo pendiente. En estos casos, el organismo aplica multas automáticas. La más alta es la sanción por no presentar la declaración, que puede alcanzar el 5% del monto adeudado por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25%.

A esto se suma la penalidad por no pagar, que ronda el 0,5% mensual, además de intereses acumulados desde el primer día. Incluso si presentas el formulario a tiempo pero no pagas, los recargos comienzan de inmediato.

Otro factor que muchos contribuyentes subestiman es el colapso del sistema en las últimas horas. El alto volumen de usuarios intentando declarar al mismo tiempo puede generar lentitud o fallas en la plataforma electrónica del IRS.

Esto aumenta el riesgo de que la declaración no se procese correctamente o quede incompleta. Además, en esta etapa resulta más difícil conseguir ayuda profesional: contadores y asesores fiscales suelen estar saturados.

La presión también juega en contra. Entre los errores más comunes al declarar a última hora están:

Ingresar mal el número de Seguro Social

Olvidar reportar ingresos adicionales

No aplicar deducciones o créditos disponibles

Cometer fallas en los cálculos

Estos fallos pueden derivar en rechazos, ajustes posteriores o incluso auditorías. Por tales motivos, optar por una extensión para presentar tus impuestos (no para pagarlos) suele ser la alternativa más sensata desde el punto de vista técnico.

Te puede interesar:

· ¿No pagar tus impuestos a tiempo afecta tu puntaje crediticio en Texas?

· 4 errores en tu declaración de impuestos que retrasan tu reembolso del IRS en Texas

· El aviso del IRS que no debes ignorar: podrían embargar tu cuenta bancaria