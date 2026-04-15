¿Necesitas licencia internacional para conducir en EE.UU.? Estados donde te la pueden pedir

Conducir el carro en Estados Unidos con una licencia extranjera es legal en muchos casos, pero hay una duda que se repite entre turistas y migrantes: ¿es obligatorio tener una licencia internacional?

La respuesta corta es no. Ningún estado exige el llamado Permiso Internacional de Conducir (IDP, por sus siglas en inglés) como único documento válido. Sin embargo, la realidad es más matizada: en algunos estados y situaciones, puede ser necesario o altamente recomendable.

Es algo importante que deben tener en cuenta los inmigrantes y quienes visitan el país. Si tienes en la mira el Mundial 2026, es importante conocer las normas y prevenir problemas.

Qué necesitas para conducir en EE.UU. con licencia del extranjero

Los requisitos para manejar dependen de la ley de cada estado. En algunos, exigen un Permiso de Conducir Internacional (IDP, sigla en inglés) y la licencia de su país. Un IDP es una forma de identificación que muchos países del mundo reconocen para conducir legalmente en un país diferente al suyo. También se conoce como licencia de conducir internacional.

En EE. UU. no todos los estados requieren una licencia internacional. Para saber si necesita un IDP, comuníquese con el departamento de vehículos motorizados del estado (en inglés).

Qué es la licencia internacional y para qué sirve

La licencia de manejo internacional no reemplaza tu licencia original. Funciona como una traducción oficial a varios idiomas, reconocida internacionalmente. Siempre debe usarse junto con la licencia de tu país.

Su principal ventaja es que facilita la verificación de datos por parte de policías, agencias de alquiler o autoridades locales.

Si viajas al Mundial 2026, es importante chequear si necesitas licencia internacional para manejar en EE.UU. y en qué estados puede ser requerida. Crédito: Shutterstock

Estados donde pueden pedírtela

Aunque la ley no es uniforme, hay estados donde el permiso internacional puede ser exigido en la práctica, especialmente si tu licencia no está en inglés:

Florida

Texas

Georgia

California

En estos estados, el IDP puede ser solicitado por policías durante controles, empresas de alquiler de autos y autoridades en trámites.

Estados más flexibles

En otros lugares, la licencia extranjera suele ser suficiente si está vigente. Por ejemplo, en Nueva York, Nueva Jersey y Nevada. Sin embargo, incluso allí, el permiso internacional puede ayudar a evitar confusiones o retrasos.

Cuándo sí conviene tenerlo

Más allá del estado, hay situaciones en las que es recomendable contar con este documento:

Si tu licencia está en español u otro idioma no inglés.

Si vas a alquilar un vehículo.

Si planeas viajar entre varios estados.

Si quieres evitar problemas en controles de tránsito.

No es obligatorio en todos los casos, pero sí puede marcar la diferencia.

El error más común

Muchos creen que la licencia internacional reemplaza a la original. No es así. Para conducir legalmente necesitas tu licencia válida del país de origen y, si corresponde, el permiso internacional como complemento.

¿Qué puede pasar si no lo tienes? En la mayoría de los casos no habrá problemas, pero pueden surgir situaciones poco agradables, que pueden ir desde demoras en controles policiales o dificultades para alquilar un auto hasta multas si la autoridad no puede validar la licencia.

En definitiva, no necesitas licencia internacional para manejar en todos los estados de EE.UU., pero en algunos casos puede evitarte complicaciones innecesarias. La clave es evaluar el estado, el idioma de tu licencia y el tipo de viaje que harás.

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