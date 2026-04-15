Niño de 6 años llama al 911 para decir que su padre mató a su madre en Texas

Un niño de seis años llamó al 911 para denunciar que su padre había matado a su madre dentro de la vivienda familiar en Houston, Texas. El sospechoso fue detenido tras una persecución y un tenso enfrentamiento con la policía.

La víctima fue identificada como Tynice Friday, mientras que el principal sospechoso es su esposo separado, Keith Washington, de 44 años, de acuerdo con Law&Crime.

Cuando los agentes del Harris County Sheriff’s Office llegaron al lugar, encontraron a la mujer sin vida.

Según las autoridades, el menor intentó auxiliar a su madre, pero ya no presentaba signos vitales.

Ataque y antecedentes de violencia

De acuerdo con la investigación preliminar, Washington habría disparado primero contra una ventana desde el exterior de la vivienda, luego ingresó y le disparó a su esposa.

Registros judiciales indican que la víctima había solicitado el divorcio en diciembre y vivía separada del acusado.

Además, las autoridades señalaron que la mujer temía por su seguridad debido al comportamiento reciente de su esposo.

El sospechoso ya había sido arrestado en 2019 por un presunto caso de agresión en el que habría estrangulado a la víctima, aunque ese proceso fue posteriormente desestimado.

Persecución y captura

Tras el ataque, Washington huyó en una camioneta. Un helicóptero policial logró ubicarlo, lo que derivó en una persecución que terminó en una calle sin salida.

Allí, el hombre realizó un disparo desde el vehículo, lo que desencadenó un enfrentamiento prolongado con equipos SWAT.

Después de varias horas, el sospechoso se entregó a las autoridades.

Washington fue trasladado a la cárcel del condado de Harris, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 15 de mayo.

El caso vuelve a poner el foco en los antecedentes de violencia doméstica y sus posibles consecuencias fatales, especialmente cuando existen denuncias previas.

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