Ford transforma el Explorer en un auto comercial eléctrico

Las necesidades de las empresas ya no son las mismas de hace unos años. Hoy no todo pasa por tener una furgoneta clásica para repartir o trasladar equipos. Muchas compañías combinan movilidad, logística ligera y eficiencia en un solo vehículo, y ahí es donde Ford decidió moverse con una idea distinta.

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El resultado es el Ford Explorer Van, una reinterpretación de su SUV eléctrico que ahora se adapta a tareas comerciales. No es simplemente quitar asientos y dejar espacio vacío. La propuesta va más allá y busca responder a un tipo de cliente que necesita versatilidad real en el día a día.

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Este modelo nace, según la propia marca, a partir del diálogo con empresas que pedían algo diferente. No querían una furgoneta tradicional, pero tampoco un SUV convencional. Querían una mezcla que funcione en ambos mundos.

Una transformación pensada con lógica

La base del Explorer se mantiene, pero el enfoque cambia por completo. La zona trasera deja de ser un espacio para pasajeros y pasa a convertirse en un área de carga funcional, bien resuelta y segura.

Uno de los elementos clave es el mamparo que separa la cabina del espacio de carga. Está diseñado para proteger a los ocupantes sin interferir con los sistemas de seguridad del vehículo, algo fundamental cuando se trata de un modelo que sigue siendo, en esencia, un SUV moderno.

Además, la transformación suma un suelo plano, puntos de anclaje y divisores que permiten organizar mejor la carga. Todo esto se integró sin comprometer el peso total, algo clave para mantener una buena autonomía en un vehículo eléctrico.

Un interior que funciona como oficina móvil

Más allá de transportar objetos, el Explorer Van busca ser útil para quienes pasan muchas horas dentro del vehículo. El habitáculo delantero mantiene un enfoque tecnológico, pero suma soluciones prácticas.

Hay espacios de almacenamiento adicionales, compartimentos cerrados y un sistema que ayuda a planificar rutas teniendo en cuenta puntos de recarga disponibles. Esto último no es un detalle menor, ya que permite optimizar el tiempo en jornadas intensas.

Interior del Ford Explorer Van. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La conectividad y las asistencias a la conducción siguen presentes, lo que refuerza la idea de que no se trata de un vehículo básico, sino de una herramienta completa.

Opciones para distintos tipos de trabajo

Ford entendió que no todas las empresas necesitan lo mismo, por eso ofrece distintos paquetes que adaptan el vehículo a diferentes escenarios.

Algunos están pensados para uso más general, con soluciones de almacenamiento y protección interior, mientras que otros apuntan a trabajos específicos con iluminación adicional o equipamiento de apoyo. Incluso hay opciones enfocadas en bienestar, con elementos de higiene y primeros auxilios.

Esa modularidad es uno de los puntos fuertes del modelo, ya que permite personalizarlo sin tener que recurrir a modificaciones externas.

El Ford Explorer Van. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Rendimiento eléctrico sin compromisos

En el apartado mecánico, el Explorer Van mantiene las configuraciones del SUV del que deriva. Se puede elegir entre versiones de tracción trasera o total, con potencias que alcanzan hasta 250 kW y un par máximo de 679 Nm.

La autonomía puede llegar a 602 km, una cifra que lo posiciona como una opción viable para jornadas completas de trabajo. Además, admite carga rápida, lo que permite recuperar buena parte de la batería en unos 25 minutos.

Niall Canavan lo resumió de forma clara al presentar el proyecto: “Este proyecto ha sido un ejemplo perfecto de cómo una estrecha colaboración con los clientes y la simplicidad suelen dar los mejores resultados”.

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