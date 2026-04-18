Comité de acción política de Gavin Newsom gastó más de $1.5 millones de dólares comprando sus libros

De acuerdo con un informe de gastos presentados ante la Comisión Federal Electoral (FEC), el Comité de Campaña por la Democracia, el cual respalda a Gavin Newsom, gobernador de California, efectuó dos pagos equivalentes a $1,561,87 millones de dólares a Porchlight Book Company, editorial encargada de publicar en febrero el libro escrito por el demócrata.

Dicha cantidad de dinero fue destinada a la compra de miles de ejemplares de “Young Man in a Hurry” (Joven con prisa), obra que concentra las memorias del político de 58 años.

Lo controversial del asunto es que desde tres meses antes de que el libro estuviera disponible, la organización que respalda con recursos a Newsom puso en marcha una campaña mediante la cual solicitó apoyo a los simpatizantes del gobernador del “Estado Dorado” para efectuar un donativo ?sin importar la cantidad que fuera? a cambio de posteriormente recibir un ejemplar de “Young Man in a Hurry”.

A través de una declaración dirigida a el diario The New York Times, Nathan Click, portavoz de Gavin Newsom, reconoció que el comité adquirió cerca de 67,000 ejemplares de los 97,400 reportados como vendidos.

“Nos entusiasmó la respuesta. Nuestro objetivo era estrechar la relación entre él y los millones de personas que ya han expresado su apoyo a la labor del gobernador Newsom”, señaló.

Gavin Newsom participó en una gira para promocionar sus memorias en varias ciudades del país. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP) Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Al respecto, Nicole Taylor, portavoz de The New York Times, admitió en otra misiva dirigida a Fox News Digital, que las compras de ejemplares realizadas por la organización ligada al mandatario demócrata opacan el señalamiento de que sea considerado como uno de los más vendidos por la editorial.

“Cuando The Times tiene motivos para creer que las ventas de un libro incluyen una combinación de ventas orgánicas y ventas al por mayor, su posición en la lista de los más vendidos se ve empañada. Eso es lo que hicimos con el libro de Newsom”, puntualizó.

En 2019, se presentó otro episodio similar, cuando el Comité Nacional Republicano destinó cerca de $100,000 dólares a la compra de ejemplares del libro “Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” (Provocado: Cómo la izquierda se nutre del odio y quiere silenciarnos), el cual, al ser escrito por Donald Trump Jr., también fue considerado en su momento un éxito de ventas.

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