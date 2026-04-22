Atento: el Mustang Dark Horse SC ya se vende en EE.UU.

La espera terminó y no fue en silencio. Ford decidió soltar a su nueva bestia justo cuando la conversación sobre muscle cars parecía girar en círculos.

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El Mustang Dark Horse SC ya se puede pedir en concesionarios de Estados Unidos y lo hace con una propuesta clara, subir el listón de lo que un deportivo legal para la calle puede ofrecer sin pedir disculpas.

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No es un Mustang más dentro del catálogo. Es, en muchos sentidos, la expresión más radical de la plataforma actual, solo eclipsada por el exclusivo GTD.

La marca del óvalo azul no esconde sus intenciones y apunta directo a liderar el terreno del alto rendimiento en casa, con Chevrolet siempre al acecho desde la vereda del Corvette.

Un V8 que habla fuerte y claro

El corazón de este modelo no deja espacio para interpretaciones. Bajo el capó vive un V8 sobrealimentado de 5.2 litros ensamblado a mano en Dearborn, Michigan. La cifra impresiona por sí sola, 795 caballos de fuerza y 660 libras-pie de torque que lo colocan en la cima de la familia Mustang actual.

Toda esa energía se canaliza a través de una transmisión Tremec de doble embrague de 7 velocidades, pensada para ofrecer cambios inmediatos y una entrega constante. La experiencia no se limita a acelerar en línea recta, también busca precisión y control en cada curva.

El precio de entrada arranca en $103,490 dólares, una cifra que lo ubica en territorio serio, aunque todavía por debajo de propuestas mucho más exclusivas.

Aerodinámica que hace su trabajo

Más allá de la potencia, el Dark Horse SC se apoya en una aerodinámica que no está ahí solo por estética. El capó de aluminio con ventilación de fibra de carbono, junto con un alerón trasero capaz de generar hasta 132 libras de carga, cumplen un rol clave cuando la velocidad empieza a subir.

El diseño trasero tipo cola de pato también aporta lo suyo, mejorando la eficiencia general y ayudando a que el auto se mantenga plantado. En conjunto, logra generar hasta 2.5 veces más carga aerodinámica que el Dark Horse convencional, lo que se traduce en mayor estabilidad y confianza al volante.

Un paquete pensado para la pista

Para quienes no se conforman con el uso en calle, Ford ofrece el Track Pack, una configuración que lleva al Dark Horse SC a un terreno mucho más cercano al de un auto de competición. Incluye frenos carbocerámicos Brembo, neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 R y llantas de fibra de carbono de 20 pulgadas.

El Ford Mustang Dark Horse SC. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

También hay una reducción de peso de hasta 150 libras gracias a la eliminación de los asientos traseros y el uso de componentes más ligeros y rígidos. El resultado es un conjunto más preciso, más reactivo y claramente orientado a exprimir cada vuelta en circuito.

Tecnología para domar la potencia

No todo es fuerza bruta en este Mustang. La clave está en cómo se gestiona. El modelo incorpora suspensión MagneRide de última generación, un sistema de control de tracción configurable en cinco niveles y una dirección afinada para conducción exigente.

A esto se suma un volante con inspiración en competición y controles integrados que permiten mantener la concentración donde importa. Es un equilibrio interesante entre hardware y software, donde cada elemento busca hacer que los casi 800 caballos sean utilizables, no solo impresionantes.

Con paquetes opcionales y extras, el precio puede escalar fácilmente por encima de $170,000 dólares, lo que deja claro que este Mustang no es para todos, pero sí para quienes quieren lo más extremo que Ford puede ofrecer sin salir de la calle.

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