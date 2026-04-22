Cómo saber si un huevo está podrido: señales simples para detectarlo antes de cocinar

Pocas cosas generan tanta duda en la cocina como abrir la heladera, mirar un cartón de huevos y preguntarse si todavía sirven. Desde afuera pueden verse perfectos, pero por dentro la historia puede ser otra. Y cuando se trata de huevos, conviene no improvisar: si están en mal estado, pueden provocar intoxicaciones alimentarias.

La buena noticia es que no hace falta ser chef ni experto en seguridad alimentaria para darse cuenta. Hay señales bastante claras que ayudan a saber si un huevo sigue apto para consumir o si lo mejor es tirarlo sin vueltas.

En Estados Unidos, donde el huevo forma parte del desayuno diario de millones de hogares, el U.S. Department of Agriculture y la Food and Drug Administration recomiendan mantenerlos siempre refrigerados y revisar su estado antes de usarlos.

La prueba del agua: útil, pero no infalible

Es el truco casero más conocido y tiene una explicación lógica. Con el paso del tiempo, el huevo pierde humedad y entra aire por los poros de la cáscara. Eso hace que cambie su flotabilidad.

Solo hay que llenar un vaso o recipiente con agua fría y colocar el huevo dentro. Si se hunde y queda acostado en el fondo, normalmente está fresco. Si se hunde pero se mantiene inclinado o casi vertical, ya no está en su mejor momento, aunque todavía podría usarse bien cocido. Si flota, lo más prudente es descartarlo.

No es una prueba perfecta, pero sirve como primera señal.

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El olor nunca falla

Más allá de cualquier truco, el olor sigue siendo el indicador más confiable. Cuando un huevo está podrido, suele liberar un aroma fuerte, desagradable y muy reconocible al romperlo.

Ese olor similar al azufre o a algo claramente descompuesto no deja demasiadas dudas. Si aparece, no conviene probarlo ni cocinarlo: simplemente hay que desecharlo.

Los especialistas en seguridad alimentaria suelen repetir una regla simple: si algo huele mal, no vale la pena arriesgarse.

Lo que revela al abrirlo

Muchas veces el huevo no huele mal, pero al romperlo ya muestra señales de deterioro. Conviene hacerlo primero en un bowl o taza aparte, especialmente si se va a mezclar con otros ingredientes.

Un huevo fresco suele tener la clara relativamente firme y la yema redondeada. En cambio, uno viejo puede presentar una clara muy aguada que se desparrama rápido y una yema achatada.

Eso no siempre significa que esté podrido, pero sí que perdió frescura. Distinto es si aparecen colores extraños, manchas inusuales, textura viscosa o espuma rara: en esos casos, lo mejor es descartarlo.

Cartones de huevos en el mercado. Referencial. Crédito: Zeedign.com | Shutterstock

La cáscara también habla

Antes de abrirlo, vale la pena mirar el exterior. Si la cáscara está rota, pegajosa, rajada o tiene restos sospechosos, aumenta el riesgo de contaminación bacteriana.

Las grietas permiten que ingresen microorganismos desde afuera, especialmente si el huevo estuvo mal almacenado o varias horas a temperatura ambiente.

Cuánto duran los huevos realmente

Una de las grandes confusiones pasa por la fecha del cartón. Mucha gente cree que al llegar ese día el huevo deja de servir automáticamente, y no siempre es así.

El U.S. Department of Agriculture señala que, conservados en refrigeración constante, los huevos pueden mantenerse en buen estado varias semanas. La clave está en la cadena de frío y en que no hayan sufrido cambios bruscos de temperatura.

El error más común en casa

Sacar huevos de la heladera, dejarlos horas sobre la mesada y volver a guardarlos repetidamente es una práctica frecuente y poco recomendable. Los cambios de temperatura favorecen condensación y pueden acelerar el deterioro.

También conviene evitar guardarlos en la puerta de la heladera, donde la temperatura fluctúa más cada vez que se abre.

Cuando hay duda, no vale la pena arriesgarse: un huevo cuesta poco. Una intoxicación puede costar mucho más en malestar, consultas médicas y días complicados. Si algo no convence —olor raro, textura sospechosa, cáscara dañada o dudas reales sobre cuánto tiempo lleva allí— lo más sensato es descartarlo.

En cocina, a veces la mejor receta es no arriesgar de más.

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