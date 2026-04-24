Tesla Roadster sigue sin fecha y ya nadie cree en Elon Musk

La expectativa alrededor del Tesla Roadster lleva tanto tiempo en pausa que empieza a sentirse como una historia repetida. Cada anuncio vuelve a encender el interés, pero también revive las dudas que se han acumulado con los años.

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En su más reciente intervención, Elon Musk aseguró que el modelo aún necesita más pruebas antes de ser presentado oficialmente.

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La intención es evitar errores en su debut, algo lógico en un vehículo de estas características, aunque el argumento ya se ha escuchado antes en más de una ocasión.

Un calendario que no deja de moverse

Lo que más pesa en este caso no es un retraso puntual, sino la suma de todos. Desde Tesla han ido posponiendo el proyecto una y otra vez, en muchos casos priorizando otros desarrollos dentro de la compañía.

El Roadster se mostró como prototipo en 2017 con la promesa de llegar en 2020. A partir de ese momento, las fechas comenzaron a cambiar sin pausa.

Se habló de 2022, luego 2023, más tarde 2024 y después 2025. Hoy el horizonte apunta a 2026 o incluso más lejos, sin una confirmación concreta.

El Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Cifras que aún no se ven en la realidad

Desde su presentación, el modelo prometía cifras capaces de sacudir el segmento. Una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos, más de 1,000 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima superior a 400 km/h colocaban al Roadster en la cima del rendimiento eléctrico.

Con el paso del tiempo, incluso se mencionó la posibilidad de sumar tecnología inspirada en el sector aeroespacial. Sin embargo, ninguna de estas prestaciones ha sido demostrada en un vehículo listo para producción, lo que deja muchas preguntas abiertas.

Interior del Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Clientes atrapados en la espera

Miles de personas confiaron en el proyecto desde el principio. Algunos realizaron reservas hace casi una década, con depósitos que llegaron hasta los $214,000 dólares en versiones especiales.

A día de hoy, siguen sin una fecha clara de entrega ni un modelo definitivo que respalde aquellas promesas. La espera se ha alargado tanto que el Roadster ya representa algo más que un simple lanzamiento pendiente.

Mientras tanto, otros fabricantes han avanzado con paso firme. Ejemplos como el Rimac Nevera y el Lotus Evija ya están en el mercado con cifras comprobadas.

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