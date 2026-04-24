Va por Tesla: SUV eléctrico de Rivian ya se está fabricando

La movida en el segmento de los SUV eléctricos suma un nuevo protagonista que quiere meterse de lleno en la pelea grande.

Lee también: Nissan apunta a lo imposible con baterías de estado sólido

Rivian acaba de dar un paso que venía preparando desde hace tiempo y que puede cambiar su rumbo por completo.

Puedes leer: Decisión radical de Toyota con respecto al RAV4

Se trata del inicio de producción del Rivian R2, un modelo que deja atrás el enfoque exclusivo de la marca para apuntar a un público mucho más amplio. No es solo otro lanzamiento, es la carta con la que la compañía busca jugar en volumen y competir cara a cara con pesos pesados del mercado.

Un cambio de estrategia necesario

Hasta ahora, Rivian se había movido en un terreno más premium con modelos como el R1T y el R1S. Con el R2, la idea es distinta. Este SUV es más compacto, más accesible y está pensado para convertirse en un producto global.

La producción ya está en marcha en la planta de Normal, Illinois, y las primeras entregas están previstas para la primavera de 2026. Desde la marca lo ven como el inicio de una etapa donde la escala será tan importante como la innovación.

“Mientras estos primeros vehículos se someten a sus controles finales de calidad y validación internamente, nuestra atención se centra cada vez más en el próximo gran objetivo: las entregas a clientes particulares”, señalaron desde la compañía.

Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Dimensiones y enfoque competitivo

El R2 entra en el segmento medio con una propuesta clara. Mide 4,72 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,70 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,94 metros. Su diseño apuesta por líneas más robustas y marcadas.

El objetivo es evidente, competir directamente con el Tesla Model Y, que hasta ahora domina este segmento a nivel global. Rivian quiere dejar de ser una marca de nicho y empezar a jugar en las grandes ligas.

Autonomía y versiones para todos

La gama del R2 estará compuesta por varias opciones mecánicas. La versión de entrada apunta a una autonomía de 539 kilómetros, con un consumo bastante contenido. Además, podrá cargar a potencias de hasta 217 kW, lo que permite pasar del 10 al 80 por ciento en unos 29 minutos.

Para quienes buscan más prestaciones, habrá una variante Performance con 656 caballos de fuerza y 825 Nm de torque, manteniendo una autonomía cercana a los 531 kilómetros.

El Rivian R2. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Uno de los puntos más atractivos será su precio. Rivian espera que el R2 arranque por debajo de los $50,000 dólares en Estados Unidos, una cifra que lo posiciona de forma muy competitiva frente a sus rivales directos.

En cuanto a volumen, la marca prevé cerrar 2026 con alrededor de 23,000 unidades entregadas. La apuesta fuerte llegará en 2027, donde el objetivo es superar las 100,000 unidades solo con este modelo.

Seguir leyendo:

Volvo arranca la producción del esperado EX60 eléctrico

Por fin una buena: Tesla y Elon Musk reciben gran noticia

Así es el nuevo modelo de Chevrolet que cambia de forma