¿Qué esperar de la próxima reunión de la FED? Economistas apuntan a que no habrá cambios en las tasas de interés

La última reunión de la Reserva Federal encabezada por Jerome Powell se llevó a cabo el pasado 18 de marzo, donde se anunció que se mantenían las tasas de interés sin cambios días después de iniciado el conflicto en Oriente Medio, que hasta la fecha ha disparado los precios del petróleo y la gasolina, impulsando nuevamente la inflación por encima del 3%.

Y dada las circunstancias actuales con una latente incertidumbre política y económica, además de previsiones de una posible recesión mundial si continúa la guerra en Irán, economistas consideran que la FED mantendrá la misma postura que en su reunión anterior.

Para el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, “las posibilidades de un brote de estanflación derivado de los altos precios del petróleo antes de que desaparezca la inflación arancelaria, llevarán al consumidor estadounidense a rendirse y decir que no tiene confianza, que va a empezar a acumular su dinero y que nos conduciría a una recesión antinflacionaria; ese sería el peor escenario”, dijo.

Los comentarios de Goolsbee se producen luego de que, en rueda de prensa, Powell restara importancia a la estanflación, señalando que el término solo se podría emplear en circunstancias más graves que las actuales; no obstante, Goolsbee considera lo contrario.

Por su parte, Sue Hill, directora del grupo de liquidez gubernamental de Federated Hermes, una gestora de inversiones global, considera que “la continua incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz refuerza la necesidad de que la Reserva Federal se mantenga al margen, sin duda para la próxima reunión y, con toda probabilidad, durante muchos meses después”, expresó.

En la última reunión, Powell expresó que aún era muy pronto para conocer los efectos que tendría la guerra en la economía estadounidense y mundial, pero no descartó que para finales de año la inflación podría dispararse, afectando principalmente a los consumidores.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también elevó sus estimaciones de la inflación general en Estados Unidos hasta los niveles más altos para este año, ubicándola por encima del 4%.

Y advirtió en el análisis que “la amplitud y duración del conflicto son muy inciertas, pero un periodo prolongado de precios energéticos más altos aumentará notablemente los costos empresariales y elevará la inflación al consumidor, con consecuencias adversas para el crecimiento”, dijo.

Por otro lado, Goolsbee considera que la tasa de desempleo también se mantendrá por encima del 4%, por lo que, al igual que otros economistas, considera que para la reunión de la FED pautada para este miércoles 29 de abril, las tasas de interés se mantengan sin cambios en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

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