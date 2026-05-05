¿Cuándo el Seguro Social enviará pagos por $3,000 a los jubilados?

Todos los meses, la Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos entre los jubilados que solicitaron su retiro después de 1997 en tres rondas con montos que alcanzan hasta los $5,000.

Según el cronograma de pago, para este mes los primeros jubilados en recibir su dinero serán los nacidos entre los días 1 y 10 de cada mes; a estos les corresponde cobrar el próximo miércoles 13 de mayo.

La siguiente semana, el pago será destinado a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes; la fecha exacta de su cobro será el miércoles 20 de mayo y, finalmente, el miércoles 27, les corresponde recibir sus beneficios a los jubilados nacidos entre el 21 y 31 de cualquier mes.

¿Cuánto es el monto de los pagos de la SSA?

Aunque hay un monto promedio de $3,000 para los jubilados retirados a los 65 años, no obstante, a quienes adelantan su jubilación a los 62 años se les descuenta el 30% de su beneficio y obtienen $2,000 todos los meses, mientras que aquellos que retrasan su retiro hasta los 70 años reciben el monto máximo de $5,000 mensual.

¿Cómo se recibe el dinero del Seguro Social?

Anteriormente, el Seguro Social enviaba los pagos a los beneficiarios a través de cheques de papel; sin embargo, desde mediados del año pasado ha hecho cambios en sus políticas, determinando que las formas de cobro serán por depósito directo a una tarjeta Direct Express o cuenta bancaria del beneficiario. Esta se ha convertido en la opción más práctica, rápida y segura para recibir las prestaciones sociales, ya que evita errores y retrasos.

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