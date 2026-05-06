McLaren desata su arma de pista con 720 CV

El nuevo proyecto de McLaren tiene un objetivo claro y bastante directo, y es correr rápido y sin limitaciones.

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La marca británica ha decidido llevar su experiencia en resistencia a un nivel todavía más exclusivo. El resultado es una máquina pensada para clientes que quieren vivir lo más cercano posible a un coche de competición real, sin necesidad de ser pilotos profesionales, pero con la misma dosis de adrenalina.

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Un proyecto con ADN de resistencia

El modelo, conocido como MCL-HY GTR, nace directamente del programa que la firma desarrollará en el Campeonato Mundial de Resistencia. Esa conexión con la competición no es un detalle menor, ya que define por completo su filosofía.

Aunque comparte base conceptual con el prototipo de carreras que competirá en el WEC a partir de 2027, este vehículo está orientado a un uso privado en circuito. No hay concesiones al uso urbano ni a la homologación de calle. Su lugar natural es la pista.

Potencia sin distracciones híbridas

Uno de los movimientos más llamativos de McLaren ha sido simplificar la mecánica al máximo. Mientras el coche de competición incorpora sistemas híbridos, esta versión para clientes los elimina por completo.

El corazón del modelo es un motor V6 biturbo de 2.9 litros que entrega alrededor de 720 CV. La ausencia de sistemas eléctricos no es casualidad, responde a la búsqueda de menor peso y una respuesta más directa.

McLaren HY GTR 2026. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

Esa reducción de complejidad mecánica se traduce en algo muy valorado por los puristas. Sensaciones más crudas, reacciones inmediatas y una conexión más pura con el vehículo en cada curva.

El diseño del MCL-HY GTR no sigue las reglas habituales de un deportivo convencional. Cada pieza tiene una función concreta relacionada con el rendimiento.

Los grandes canales de aire en los laterales, los pasos de rueda marcados y la presencia de una gran aleta central trabajan juntos para mantener el coche pegado al suelo. El alerón trasero domina la parte posterior y refuerza la estabilidad en alta velocidad.

A esto se suman soluciones propias de competición como neumáticos slick y un flujo de aire completamente optimizado. El resultado es un coche que prioriza la eficiencia aerodinámica por encima de cualquier otra consideración.

El McLaren HY GTR 2026. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

Un privilegio para pocos elegidos

McLaren no está pensando en producción masiva. Este modelo formará parte de un programa exclusivo llamado Project Endurance, reservado para clientes seleccionados.

Aunque la marca no ha revelado el precio, todo apunta a una cifra elevada dentro de su catálogo más exclusivo. Más allá del coche, el paquete incluye experiencias en circuito, asistencia técnica y entrenamiento con profesionales.

Las primeras unidades llegarán a finales de 2027, aunque el desarrollo comenzará mucho antes.

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