Norteamérica lo espera: así es el potente Lexus TZ 2027

Lexus decidió subir la apuesta en el segmento de los SUV eléctricos grandes con el estreno del nuevo TZ 2027, un modelo pensado para quienes necesitan espacio familiar, pero no quieren resignar exclusividad ni prestaciones. La firma japonesa lo posicionará por encima del actual RZ y promete una experiencia mucho más refinada, con detalles premium y una conducción más dinámica.

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Aunque comparte parte de su desarrollo con el futuro Toyota Highlander EV, este nuevo TZ busca despegarse rápidamente de su “primo” generalista. La estrategia de Lexus apunta a captar clientes que valoran el diseño sofisticado, la tecnología avanzada y un nivel de confort más cercano al de una berlina de lujo que al de un SUV tradicional.

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Con 5.1 metros de largo, el Lexus TZ entra de lleno en la categoría de los utilitarios deportivos de gran tamaño. Su estética mezcla líneas rectas y superficies limpias, mientras que el frente adopta una reinterpretación moderna de la clásica parrilla de la marca, ahora adaptada al lenguaje visual de los vehículos eléctricos. También incorpora ópticas LED divididas y un capó robusto inspirado en el Lexus GX.

Un habitáculo pensado para viajar cómodo

Puertas adentro es donde Lexus parece haber concentrado gran parte del trabajo. El TZ 2027 contará con una configuración de seis plazas distribuidas en tres filas, buscando que cada ocupante tenga un espacio amplio y confortable para trayectos largos.

La marca describe el ambiente interior como un “salón relajante”, algo que se refleja en elementos como los asientos ventilados, reposapiés eléctricos y un trabajo especial de insonorización para reducir vibraciones y ruidos externos.

La propuesta tecnológica también juega un papel clave. El SUV incorpora una enorme pantalla táctil central acompañada por un cuadro de instrumentos digital y superficies táctiles ocultas que aparecen únicamente cuando están en uso. A eso se suman iluminación ambiental configurable, techo panorámico y un sistema de audio Mark Levinson con 21 bocinas.

Lexus TZ 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Más de 400 hp y tracción integral

Debajo de la carrocería aparece una versión reforzada de la plataforma TNGA, preparada específicamente para este tipo de vehículos eléctricos de gran tamaño. El sistema de propulsión utiliza dos motores eléctricos que generan 402 hp y hasta 500 Nm de torque.

Toda esa potencia se reparte entre las cuatro ruedas mediante el sistema de tracción integral Direct4, desarrollado por Lexus para optimizar estabilidad y respuesta en diferentes condiciones de manejo.

Gracias a esta configuración, el TZ 2027 puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5.4 segundos. Además, incorpora dirección trasera dinámica, cinco modos de conducción y distintos niveles de frenado regenerativo para personalizar la experiencia al volante.

El Lexus TZ 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Autonomía y carga rápida

Lexus ofrecerá dos opciones de batería para este SUV eléctrico. La versión más capaz contará con un paquete de 95.82 kWh, suficiente para entregar una autonomía estimada de hasta 483 kilómetros bajo el ciclo EPA.

En otros mercados, las cifras podrían ser todavía más elevadas. Bajo el ciclo chino CLTC, algunas versiones alcanzarían cerca de 640 kilómetros por carga.

Otro detalle importante es que el modelo destinado a Norteamérica incluirá puerto NACS, compatible con la red de Supercargadores de Tesla. La producción estará repartida entre dos plantas. Las unidades para Estados Unidos saldrán de Kentucky junto al Toyota Highlander, mientras que las versiones para Europa y Asia serán fabricadas en Miyata, Japón.

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