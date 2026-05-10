Además de que Pedro J. Pizarro, presidente y director ejecutivo de Edison International, la empresa matriz de Southern California Edison (SCE) no ha querido reunirse con ellas, madres latinas y afroamericanas que son sobrevivientes del Incendio Eaton de enero de 2025, exigen que la compañía les otorgue “ayuda urgente” de 200,000 dólares para vivienda.

“¡Vamos a luchar hasta la muerte!” fue el grito de rabia de María Guadalupe Salinas, una madre de familia originaria de Yucatán, México, quien perdió su hogar. “Mi vida fue devastada por el incendio. No solo perdí mi hogar: perdí familia, amigos y la seguridad que tenía en la vida. Hoy vivo en un entorno desolado, rodeada de coyotes, y enfrento una profunda tristeza y enfermedad emocional”.

Salinas aseguró que, a pesar de recibir apoyo y ayuda, no ha visto resultados concretos, especialmente en términos de reubicación, por parte de SCE.

“Estoy desesperanzada”, añadió. “Necesito ser escuchada y apoyada.”, destacó. “Vivimos tristes todo el tiempo y seguimos enfermos, con ganas de llorar, pero necesitamos fuerzas para seguir adelante. No tenemos nada”.

‘Escuchen nuestro sufrimiento’

El incendio Eaton de enero de 2025, ocurrido en el condado de Los Ángeles, fue provocado principalmente por líneas eléctricas defectuosas de Southern California Edison (SCE) que interactuaron con intensos vientos de Santa Ana de 90 millas por hora.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos e investigaciones independientes señalan a las líneas eléctricas de alta tensión operadas por Southern California Edison (SCE) como la fuente de ignición.

De hecho, funcionarios de SCE reconocieron que una “hipótesis principal” era que una línea de transmisión inactiva y desconectada se reactivó y generó una chispa. A la catástrofe se le sumaron vientos de hasta 90 millas por hora que avivaron las llamas.

“Las madres que han perdido sus viviendas están exigiendo a Edison que escuchen su sufrimiento porque todavía no pueden regresar a su comunidad”, dijo Kenia, integrante del Centro de Trabajadores de Pasadena. “Muchas no han podido reconstruir sus viviendas y Edison puede ayudar facilitando $200,000 a cada víctima de los incendios con el fondo de incendios que existe”.

María Guadalupe Salinas, nacida en Yucatán, México, dice que no se rendirá hasta obtener justicia de Southern California Edison.

Crédito: Impremedia

Si bien el fin de semana de Día de las Madres es una ocasión para celebrar, honrar y agradecer a las madres y a las figuras maternas por el papel que desempeñan en las familias y en la sociedad, un grupo numeroso salió a protestar frente al Centro Comunitario de Reconstrucción de Altadena, en la avenida Fair Oaks.

“No va a ser Día de la Madre común y corriente, tal como tampoco lo fue el del año pasado. Pero este año, la situación es aún más intensa”, declaró Florence Annang, miembro de la organización Dena Rise Up “Rise Up From the Ashes” (Altadena, ¡levántate!: Resurgir de las Cenizas). “La reconstrucción no es fácil; reconstruir no es sencillo, y Edison no les está facilitando las cosas [a las madres] en lo absoluto”.

El incendio Eaton estalló el 7 de enero y fue contenido hasta el 31 de enero de 2025. En esos 24 días, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), las llamas cobraron la vida de 17 civiles, hirieron a nueve bomberos, destruyeron 9,414 estructuras y dañaron otras 1,074.

Pérdidas intergeneracionales

Aunque el incendio Eaton ya es historia, sus daños y su destrucción aún perduran.

E’shele, Crystal y Matilda Williams, que representan a dos de la familia Williams, pero que han residido en Altadena durante más de 50 años perdieron un total de cuatro hogares familiares.

“Tanto yo misma, como mi madre y mis dos hermanas, todas perdimos nuestras casas”, E’shele Williams, residente por muchos años en el histórico vecindario Jane Village de Altadena.

E’shele, Crystal y Matilda Williams, que representan a dos generaciones de la familia Williams, han residido en Altadena durante más de 50 años. Ellas perdieron un total de cuatro hogares familiares.



“Y a medida que nos reunimos —y seguimos reuniéndonos con regularidad— para celebrar el Día de la Madre, para darnos ánimo mutuamente y para honrar a la matriarca de nuestra familia, comprendemos que, al igual que nosotras que estamos de duelo, otras personas también lo están”, dijo.

“Constituye una pérdida inmensa la sola idea de no contar ya con esos hogares familiares donde convivir, a los que acudir con frecuencia simplemente para reunirnos, vernos y celebrarnos unos a otros; y, al igual que otras personas han perdido sus viviendas, han perdido mucho más que eso. Nosotras hemos perdido mucho más que eso. A mi familia la mantiene unida la fe en medio de este incendio; y lo único que pedimos es que se nos trate con justicia, con respeto y con la dignidad que merecemos”, dijo.

Añadió que “Nosotras no provocamos este incendio, y no debería tener que esforzarme tanto para reconstruir mi vida. Y supongo que hay algo más que quiero decir: cuando se realice cualquier deliberación o se planifique cualquier medida en torno a este incendio, la premisa debe ser: “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

‘Vienen por la foto y nada más’

Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) consideró que, a la tragedia de las familias afectadas por el incendio Eaton ha afectado a miles de familias afroamericanas, latinas y asiáticas que perdieron todo su patrimonio se le suma la falta de respuesta por parte de Southern California Edison (SCE), el gobierno federal, estatal y del condado.

“Es muy triste que miles de familias no van a estar juntas para celebrar el Dia de las Madres”, manifestó Alvarado. “Perdieron sus casas en el incendio y hay una corporación responsable (SCE). De hecho, ellos ya admitieron culpabilidad, pero eso no remedia nada. Ahora tienen que darles a las familias por lo menos un poco de lo que necesitan para sobrevivir y paliar la emergencia”.

¿Quiénes son, a final de cuentas, los responsables, aparte de South en California, Edison, de proporcionarles las respuestas que toda esta gente ha estado esperando por más de un año y medio?

Sigue la reconstrucción de Altadena. Crédito: Impremedia

“Aparte de [Southern] California Edison está también la supervisora Katherine Barger, que viene a tomar su foto nada más cuando abre parques, pero que no pasa a más. También está el gobernador [Gavin Newsom], que viene también a hacer sus conferencias de prensa y a tomarse las fotos”, respondió el activista.

“Hay una negligencia que es compartida, no nada más de la parte de la corporación, sino de las autoridades gubernamentales. Y las víctimas no solo son las personas que son dueños de casa, sino también los inquilinos que rentaban y que se tuvieron que ir”, agregó. “Posiblemente, ahora que se está reconstruyendo Altadena quizás ya no van a regresar quienes rentaban, pero familias afroamericanas y asiáticas han perdido una riqueza intergeneracional que habían acumulado en años. Eso se ha perdido”.

SCE evade preguntas sobre negligencia

Southern California Edison evadió responder a La Opinion sobre la exigencia de los sobrevivientes del incendio Eaton, que la compañía adelante 200,000 dólares en ayuda urgente para vivienda, destinada a las familias cuyas casas resultaron incendiadas y contaminadas a causa de los equipos de Edison.

La acusada SCE fue declarada culpable de “negligencia” por parte de las madres que protestaron en Altadena.

La comunidad pide respuestas. Crédito: Impremedia

¿Está actuando SCE con negligencia o no?

No hubo respuesta.

Asimismo, los sobrevivientes del incendio Eaton señalaron que los protocolos para recibir asistencia incluyen cláusulas que les “atan de manos” e impiden emprender acciones legales contra SCE si firman la documentación necesaria para recibir la compensación económica por la pérdida de sus viviendas.

¿Es esto cierto? ¿Qué opciones está ofreciendo SCE a estas familias de Altadena?

“Reconocemos la fortaleza y la resiliencia de los miembros de la comunidad de Altadena afectados, y nos comprometemos a seguir escuchándolos y apoyando su recuperación”, respondió en un comunicado, Diane Castro, asesora senior de relaciones con la prensa, por parte de Edison International.

Castro estableció que: “El Programa de Compensación para la Recuperación de Incendios Forestales se desarrolló con las aportaciones de la comunidad y de expertos nacionales, con el fin de que los miembros de la comunidad que cumplieran los requisitos no tuvieran que esperar a un proceso judicial largo e incierto para recibir un apoyo financiero significativo”.

“A través de este programa, se están entregando ofertas de compensación rápidas y justas en un plazo de 90 días a partir de la presentación de la solicitud, y los pagos se efectúan dentro de los 30 días posteriores al cumplimiento de los acuerdos de conciliación. Con frecuencia, tanto las ofertas como los pagos se realizan en una fracción de dicho tiempo.

Informó que, al 8 de mayo de 2026: Se han presentado más de 3,200 reclamaciones, las cuales representan a más de 9,600 personas, fideicomisos y entidades jurídicas; se han extendido cerca de 1,600 ofertas a más de 3,800 reclamantes, por un monto total de casi 550 millones de dólares y se ha pagado a más de 800 reclamantes, por un total de casi 120 millones de dólares, y hay más pagos en proceso.