BMW y Alpina preparan un coupé de lujo impactante

Las primeras imágenes apenas dejan ver la silueta, pero alcanzaron para despertar expectativas entre los fanáticos de los grandes turismos alemanes. Alpina ya tiene listo su primer gran proyecto bajo el control total de BMW y todo indica que la marca quiere recuperar ese espíritu elegante y exclusivo que siempre la diferenció dentro del universo bávaro.

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El modelo se llama Vision BMW Alpina y será presentado oficialmente el 15 de mayo de 2026 en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno de los eventos más refinados y prestigiosos del mundo automotor. Allí no suelen aparecer autos comunes. Cada presentación busca marcar tendencia y este nuevo coupé parece ir exactamente en esa dirección.

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BMW dejó ver un adelanto donde aparece un perfil largo, bajo y estilizado. La carrocería fastback, las dos puertas y la distancia entre ejes generosa recuerdan a los grandes coupés de lujo que parecían desaparecer frente a la invasión de SUV.

Un diseño clásico con identidad Alpina

Aunque todavía se trata de un concept car, muchos ya especulan con una futura producción limitada. El tamaño y las proporciones apuntan a algo cercano al antiguo BMW Serie 8, aunque con una personalidad mucho más exclusiva y artesanal.

Hay detalles que delatan inmediatamente el ADN Alpina. El capó largo sugiere la presencia de un motor de combustión importante, posiblemente un V8. También aparecen las tradicionales cuatro salidas de escape ovaladas y unas nuevas llantas de 20 radios que reinterpretan uno de los elementos más icónicos de la firma.

Las clásicas líneas laterales pintadas a mano tampoco desaparecen. Todo parece pensado para combinar elegancia retro con una estética moderna y sofisticada.

BMW quiere posicionar a Alpina en otro nivel

La compra total de Alpina por parte de BMW no fue simplemente una operación empresarial más. La idea de la compañía alemana es transformar a Alpina en una división todavía más exclusiva, ubicada entre los BMW más lujosos y el universo casi artesanal de Rolls-Royce.

Por eso este nuevo coupé tiene un papel tan importante. No solo inaugura una nueva etapa para la marca, también funciona como una declaración de intenciones. Y hay otro detalle que muchos celebran. No es un SUV.

En un mercado saturado de camionetas premium, Alpina parece apostar por un auto pensado para viajar rápido, cómodo y con muchísimo estilo, manteniendo viva la esencia de los grandes turismos europeos.

El interior promete lujo artesanal y mucha personalidad

Aunque todavía no se mostraron imágenes del habitáculo, ya se habla de combinaciones de colores inspiradas en modelos clásicos de la marca. Un tono azul especial podría ser protagonista junto a interiores revestidos en cuero fino y detalles hechos a mano.

La intención sería mantener la identidad tradicional de Alpina, pero llevándola hacia una experiencia todavía más refinada.

En cuanto a prestaciones, BMW no reveló cifras oficiales ni configuraciones mecánicas, aunque nadie espera un auto tímido. Alpina siempre se caracterizó por ofrecer modelos rápidos, cómodos y con una puesta a punto distinta al resto de la gama BMW.

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