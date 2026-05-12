Conan O’Brien repetirá con anfitrión de los Oscar en 2027

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó lo que muchos esperaban tras los altos índices de audiencia de las últimas ediciones: el comediante y presentador Conan O’Brien regresará como anfitrión de los premios Oscar en 2027.

Con este anuncio, O’Brien consolida una “trilogía” al frente del escenario más importante de Hollywood, tras haber conducido con éxito las galas de 2025 y 2026.

La 99.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La decisión de mantener a O’Brien responde a la buena recepción de su tipo de humor, el cual logró revitalizar el interés del público joven, elevando la audiencia por encima de los 20 millones de espectadores en su última transmisión.

Conan O’Brien, fiel a su estilo, celebró la noticia con humor en su podcast, bromeando sobre la longevidad de su carrera y el reto de superar el récord del discurso más largo establecido en ediciones anteriores.

Cambios estructurales en la gala

Esta edición no solo destaca por la continuidad de su anfitrión, sino por representar el inicio de una transformación histórica para la institución cinematográfica.

Según la Academia, los Oscar de 2027 serán la penúltima ceremonia que se realice en su formato y ubicación tradicionales.

La edición de 2027 será una de las últimas en el Dolby Theatre. Para su centenario en 2029, la ceremonia se trasladará al centro de Los Ángeles.

Asimismo,se confirmó que el contrato actual con la cadena ABC finalizará pronto. A partir de 2029, la transmisión global de los Oscar se mudará exclusivamente a YouTube, marcando un cambio de paradigma hacia el streaming.

Tambiénse han implementado ajustes en el reglamento de promoción para evitar el “lobbying” excesivo durante la temporada de premios, buscando una mayor transparencia en las votaciones.

Seguir leyendo:

· Nuevas reglas para optar al Óscar a Mejor Película Internacional

· Los Premios Oscar se van de Hollywood al Downtown de Los Ángeles

· Lista completa: ¡Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2026!