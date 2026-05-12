Operativo contra explotación infantil arresta a 42 personas en Riverside

Un operativo en contra de la explotación infantil, que se prolongó durante un año en el condado de Riverside, dio como resultado el arresto de 42 personas y la identificación de más de 500 presuntos distribuidores de material de abuso sexual infantil.

El operativo multiagencial encubierto, denominado “Operación Volcano”, estuvo encabezado por el Equipo de Lucha contra la Explotación Infantil del Condado de Riverside (RCCET), con el objetivo de identificar y arrestar a personas sospechosas de compartir el material en línea.

A yearlong, multi-agency operation led by the RCCET identified more than 500 suspected distributors of child sexual abuse material and led to 42 arrests of high risk offenders.



Get details about “Operation Volcano” and the names of those arrested here: https://t.co/sNuGnYr3NY. pic.twitter.com/gul0HXRwTc — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) May 11, 2026

En un comunicado, la fiscalía de distrito del condado de Riverside informó que la “Operación Volcano” se llevó a cabo de marzo de 2025 a marzo de 2026 entre RCCET y O.U.R. Rescue, organización sin fines de lucro especializada en combatir la explotación infantil.

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La fiscalía dijo que se identificaron más de 500 direcciones únicas de Protocolo de Internet (IP), asociadas con la distribución de material de abuso sexual infantil en redes de intercambio entre usuarios (peer-to-peer).

Se evaluó cada caso mediante una metodología para identificar a delincuentes de alto riesgo, incluyendo personas con antecedentes de delitos sexuales, individuos bajo supervisión del sistema de justicia penal y personas en posiciones de confianza pública o que trabajen en profesiones relacionadas con menores.

Los fiscales dijeron que el trabajo de investigación llevó a la ejecución de 46 órdenes de cateo residenciales, lo que resultó en el arresto de 42 sospechosos, la mayoría hombres de entre 21 y 62 años.

Durante el operativo, se catearon 46 residencias en el condado de Riverside. Crédito: Fiscalía de distrito del condado de Riverside | Cortesía

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“Catorce de los arrestados fueron identificados como delincuentes de alto riesgo, incluyendo a una persona con una orden judicial con una fianza fijada en $2 millones de dólares, por agresión sexual infantil”, se lee en el comunicado.

Entre los detenidos, se incluyen un psicólogo infantil, un médico naturópata, un exempleado de las fuerzas del orden, un empleado de tecnología de la información de una prisión de California y un director de planificación gubernamental local.

También están un director de tecnología de un hospital del sur de California, un notario público, un empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos, dos vicepresidentes corporativos y tres delincuentes sexuales registrados.

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Varias agencias ofrecieron asistencia, como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo de San Diego contra los Delitos Cibernéticos contra Niños, el Grupo de Trabajo de Los Ángeles contra los Delitos Cibernéticos contra Niños y la Patrulla de Caminos de California.

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