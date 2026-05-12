Senado confirma a Kevin Warsh y lo acerca a liderar la Reserva Federal

El Senado confirmó este martes a Kevin Warsh como nuevo integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en una decisión que fortalece los planes de Donald Trump para colocarlo al frente del banco central estadounidense.

La votación concluyó con 51 votos a favor y 45 en contra, otorgándole a Warsh un mandato de 14 años dentro de la Reserva Federal. Sin embargo, el Senado todavía deberá votar por separado para ratificarlo como presidente del organismo, cargo actualmente ocupado por Jerome Powell, cuyo periodo termina esta misma semana.

La confirmación ocurre en medio de meses de tensión política y financiera en Washington, marcados por críticas constantes de Trump hacia Powell debido a la política de tasas de interés.

Trump busca cambios en las tasas de interés

Durante los últimos meses, Trump ha presionado públicamente para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés con mayor rapidez, argumentando que una política monetaria más flexible ayudaría a impulsar la economía estadounidense.

Incluso, el mandatario llegó a llamar “terco” e “idiota” a Powell por negarse a aplicar recortes más agresivos.

Warsh, quien ya formó parte de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 durante la crisis financiera global, ha mantenido posturas críticas hacia algunas decisiones recientes del banco central, especialmente sobre regulación bancaria y manejo del balance financiero.

No obstante, durante sus audiencias de confirmación prometió mantener independencia frente a la Casa Blanca.

“El presidente Trump nunca me pidió fijar o decidir tasas de interés, ni lo haría jamás”, declaró Warsh ante el Senado. “Seré un actor independiente si se confirma mi nombramiento como presidente de la Reserva Federal”.

El economista también cuenta con experiencia en el sector privado y actualmente está vinculado a la Institución Hoover, además de ser asesor financiero del inversionista Stanley Druckenmiller.

Investigación sobre Powell marcó el proceso

La llegada de Warsh se produjo además en medio de la controversia generada por una investigación penal relacionada con declaraciones de Powell ante el Senado sobre la costosa renovación de la sede de la Reserva Federal.

Aunque un juez desestimó las citaciones al considerar que buscaban presionar al funcionario, el caso generó dudas entre algunos legisladores republicanos sobre el futuro liderazgo del banco central.

Finalmente, la investigación fue cerrada el mes pasado por la fiscal federal Jeanine Pirro, despejando el camino para la votación de Warsh.

De concretarse su confirmación como presidente de la Fed, Warsh se convertiría en una de las figuras económicas más influyentes de la nueva administración Trump y tendría un papel clave en las decisiones sobre inflación, crecimiento económico y tasas de interés.

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