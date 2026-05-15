ICE confirma la liberación de una inmigrante casada con un soldado estadounidense detenida un mes atrás

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dio a conocer haber liberado a Deisy Rivera Ortega, inmigrante de origen salvadoreña detenida durante una cita migratoria relacionada con su solicitud de Parole in Place (PIP).

Su privación de la libertad cobró mayor relevancia debido a que la centroamericana es esposa de un veterano sargento del ejército estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Rivera Ortega ingresó al territorio estadounidense en 2016 y lo hizo a través de un paso fronterizo cercano al Valle del Río Grande, Texas.

Por ello, un juez emitió una orden de deportación definitiva en su contra desde diciembre de 2019.

Sin embargo, ella había solicitado el beneficio de un programa que otorga a los familiares de militares estadounidenses un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos mientras tramitan su estatus legal permanente.

Su argumento presentado era haber contraído matrimonio en 2022, con José Serrano, sargento de primera clase con 27 años de trayectoria militar participando incluso en tres despliegues llevados a cabo en Afganistán.

Un amplio sector de la ciudadanía se opone a la presencia de ICE en sus ciudades. (Crédito: David Zalubowski / AP)

No obstante, el mes pasado, el DHS derogó la política que consideraba el servicio militar de un familiar directo como un “factor atenuante significativo” al tomar decisiones sobre asuntos de control migratorio civil.

“El servicio militar por sí solo no exime automáticamente a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes de inmigración de Estados Unidos“, indica la nueva política adoptada.

Basado en ello, el 14 de abril, Deisy Rivera Ortega fue detenida en una oficina de inmigración en El Paso, Texas.

“Realmente no entiendo por qué, porque ella siguió las reglas de inmigración al pie de la letra desde el primer día”, mencionó al respecto su esposo.

Derivado de la presión de un amplio sector de ciudadanos ejercida en contra de las autoridades migratorias, el DHS confirmó que la inmigrante salvadoreña obtuvo su libertad, pero esta fue condicionada a portar un dispositivo de rastreo GPS y a estar sujeta a visitas domiciliarias obligatorias, así como a controles periódicos llevados a cabo en oficinas de inmigración.

Cabe señalar que Tammy Duckworth, senadora demócrata, intervino llamando a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, para exigir su liberación.

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