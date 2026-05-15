La nueva gran jugada de Hyundai para vencer a China

Reducir costos se convirtió en la gran obsesión de la industria automotriz. Mientras las marcas chinas avanzan con modelos eléctricos cada vez más accesibles, fabricantes tradicionales como Hyundai buscan nuevas fórmulas para mantenerse competitivos sin sacrificar rendimiento ni autonomía.

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La respuesta de Hyundai Mobis pasa por una idea bastante simple, aunque técnicamente compleja. La compañía surcoreana presentó un nuevo sistema de propulsión eléctrica que reúne varias piezas fundamentales en una sola estructura compacta. El objetivo fabricar vehículos más fáciles de producir, más ligeros y también más baratos.

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La propuesta no apunta únicamente a mejorar la eficiencia. Hyundai también quiere acelerar los tiempos de desarrollo y reducir la cantidad de componentes distintos que utiliza en sus futuros eléctricos.

Un sistema más pequeño y fácil de fabricar

El nuevo conjunto desarrollado por Hyundai Mobis integra el motor eléctrico, el inversor y el sistema reductor dentro de una misma carcasa. Gracias a esa solución, la marca logra disminuir el tamaño del sistema completo y simplificar buena parte del proceso industrial.

La unidad principal entrega 160 kW de potencia, equivalentes a unos 215 caballos. Según la compañía, esta configuración permite adaptarse a distintos tipos de vehículos eléctricos sin necesidad de rediseñar toda la arquitectura mecánica.

Hyundai además confirmó que ya trabaja en otras dos variantes. Una ofrecerá 250 kW, cerca de 335 caballos, mientras que otra más accesible llegará con 120 kW, equivalentes a unos 161 caballos, pensada especialmente para autos urbanos y compactos.

La clave está en las piezas compartidas

Uno de los puntos más importantes del proyecto tiene que ver con la estandarización de componentes. En vez de desarrollar piezas completamente diferentes para cada modelo, Hyundai busca utilizar elementos intercambiables entre distintas plataformas.

Hyundai IONIQ 6. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Eso incluye componentes como el estátor, los módulos de potencia o incluso partes del inversor. Compartir piezas entre varios vehículos permite reducir costos de producción y también simplificar futuras reparaciones o tareas de mantenimiento.

La compañía asegura que este nuevo sistema alcanza una densidad energética hasta un 16% superior frente a soluciones similares disponibles actualmente. Además, el tamaño total del conjunto se reduce cerca de un 20%.

Más espacio y mejores configuraciones

La reducción del tamaño no solo beneficia a las fábricas. También abre nuevas posibilidades para el diseño de los vehículos. Un sistema más compacto deja espacio para baterías de mayor capacidad o habitáculos más amplios sin aumentar las dimensiones exteriores del auto.

Otro detalle importante es que esta arquitectura permite instalar dos motores eléctricos, uno sobre cada eje. Gracias a eso, Hyundai puede desarrollar versiones con tracción total y niveles de potencia mucho más altos utilizando la misma base tecnológica.

Hyundai Ioniq 5 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La presión china obliga a reaccionar

El movimiento de Hyundai llega en un momento especialmente sensible para la industria. Las marcas chinas continúan ganando terreno gracias a vehículos eléctricos con precios cada vez más agresivos, obligando a fabricantes históricos a replantear sus estrategias.

La apuesta de Hyundai parece ir en esa dirección. Menos piezas, plataformas más versátiles y procesos industriales más simples podrían convertirse en la receta para fabricar eléctricos más accesibles en los próximos años.

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