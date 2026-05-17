Así celebró Ana Brenda Contreras el primer año de su hija

El corazón de Ana Brenda Contreras se encuentra más pleno que nunca. La famosa actriz mexicana y su esposo, el empresario Zacarías Melhem, celebraron el primer cumpleaños de su primogénita, Aria.

La pequeña Aria cumplió su primer año de vida el pasado miércoles 13 de mayo. Para la ocasión, la feliz mamá preparó una tierna sorpresa matutina en la habitación de la bebé. La entrada fue decorada con una variedad de muñecos de peluche y globos flotantes colocados estratégicamente a su altura.

A través de un breve video en sus redes sociales, se pudo observar a la cumpleañera gateando con entusiasmo y jugando alrededor de los adornos. “Un año de que el corazón se me hiciera más grande y de colores, te amamos tanto”, expresó la actriz en una dedicatoria que rápidamente se inundó de felicitaciones.

Aunque el día oficial del nacimiento fue a mediados de mes, la pareja decidió organizar una gran fiesta por adelantado a principios de mayo. El festejo transformó por completo su hogar de paredes blancas en un estallido de alegría decorado con globos multicolores, banderines y serpentinas.

La íntima reunión contó con la asistencia de los amiguitos de la bebé y otras madres del círculo cercano de la actriz.

Ana Brenda, quien se ha sincerado anteriormente sobre los retos de su postparto, definió conmovida a Aria como su “niña arcoíris”. Con este festejo, la estrella reafirmó su profunda gratitud por ver sonreír a la hija que tanto esperó y que llegó para pintar de colores su mundo.

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