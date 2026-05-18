NextEra Energy adquirirá Dominion tras acuerdo millonario ante el aumento de la demanda de electricidad

Este lunes, la empresa energética estadounidense NextEra Energy anunció la adquisición de la compañía de servicios públicos Dominion Energy por un acuerdo de $67,000 millones de dólares y con esta fusión darle paso a lo que será una de las mayores empresas eléctricas reguladas del mundo.

El acuerdo también se consolida en medio de un importante aumento en la demanda de electricidad ante la fuerte inversión en inteligencia artificial, la creación de centros de datos y una inevitable subida en los costes energéticos.

Al respecto, John Ketchum, presidente y director ejecutivo de NextEra Energy, expresó en un comunicado que “la demanda de electricidad está aumentando a un ritmo sin precedentes en décadas. Los proyectos son cada vez más grandes y complejos. Los clientes necesitan energía asequible y confiable ahora, no dentro de unos años”.

Con más de 100 años en la industria, NextEra Energy, Inc. cuenta con una capacidad de generación de aproximadamente 45,900 megavatios, tiene una plantilla de 14,000 empleados entre Estados Unidos y Canadá y sus ingresos alcanzan hasta los $17 mil millones, logrando estar en la lista Fortune 500.

Mientras que Dominion Energy, con 43 años en el mercado, se ha convertido en una de las principales proveedoras de electricidad y gas natural de EE. UU., además de operador líder en energía eólica marina y solar.

Por lo que el acuerdo entre ambas compañías, que operarán bajo el nombre de NextEra Energy y donde los accionistas de NextEra tendrán el 74.5% y los de Dominion poseerán el 25.5%, ofrecerán sus servicios a aproximadamente 10 millones de clientes en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Como parte de la fusión que se prevé cierre entre mediados y finales de 2027, John Ketchum será el presidente director ejecutivo de la compañía resultante; además, los clientes de Dominion en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur recibirán créditos de hasta $2,250 millones de dólares a lo largo de dos años.

Finalmente, según el comunicado, ambas compañías pretenden con este acuerdo seguir satisfaciendo la demanda de electricidad sin dejar de ser asequible para sus clientes.

Sigue leyendo: