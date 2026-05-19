¿Pueden las mascotas transmitir el hantavirus a los humanos?

Dada la alarma que ha surgido por el brote de hantavirus entre pasajeros del crucero MV Hondius, la preocupación se ha extendido a los países de origen de los involucrados, al tanto que hasta los dueños de mascotas se han preguntado sobre la posible transmisión del hantavirus por animales domésticos.

Expertos confirman que, aunque gatos y perros pueden infectarse, no presentan síntomas y no transmiten el virus a los humanos. “Pueden estar expuestos, pero no enferman de la forma en que sabemos que enferman las personas”, dijo a ABC News la Dra. Kate Elden, directora médica de la empresa de telemedicina veterinaria Dutch.

Sin embargo, un punto muy importante es evitar la introducción de roedores infectados por parte de las mascotas. “No dudes en llamar a tu veterinario si tu mascota ha traído un roedor a casa y empieza a verse mal”, advierte Elden.

Información clave sobre el hantavirus

El contagio principalmente se produce por inhalación de partículas contaminadas en áreas infestadas de roedores.

Los síntomas iniciales son similares a los de la gripe y pueden progresar rápidamente, afectando gravemente los pulmones.

Consejos para dueños de mascotas

Como no existe una vacuna veterinaria aprobada contra el hantavirus para mascotas, la prevención se basa en evitar el contacto con roedores, su orina, heces y nidos, y en mantener limpios los espacios donde puedan entrar ratones o ratas.

Para cuidar a tus mascotas y reducir riesgos:

Consulta al veterinario si tienes ratas mascota o si hubo exposición a roedores silvestres. Si una mascota trae un roedor a casa, se debe actuar con cuidado para evitar exposición al virus y limpiar adecuadamente.

Evita que cacen o manipulen roedores.

Mantén patios, depósitos y alimentos de mascotas bien cerrados.

Limpia con medidas seguras cualquier área con posible presencia de roedores.

Medidas de prevención

Los expertos sugieren sellar agujeros en el hogar, limpiar excrementos de roedores con desinfectantes y mantener la comida de las mascotas bien almacenada, para reducir el riesgo de infección por hantavirus.

Según la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, el virus vive en sus cuerpos sin enfermarlos y lo transmiten a través de la orina, las heces y la saliva. Pero el riesgo depende mucho del lugar donde vivas.

“El hámster doméstico, el conejillo de indias, el jerbo, son animales criados en cautividad, y no tenemos documentación que demuestre que desempeñen un papel en los casos de hantavirus o que formen parte de la propagación de la enfermedad”, dijo Elden.

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