Brutal: Xiaomi YU7 GT logra récord histórico en Nürburgring

Xiaomi acaba de meterse de lleno en una liga donde muy pocos esperaban verla hace apenas algunos años. La compañía china, conocida globalmente por sus teléfonos y dispositivos electrónicos, ahora también quiere dominar el terreno de los autos de alto rendimiento. Y lo está haciendo con bastante ruido.

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El nuevo Xiaomi YU7 GT apareció por primera vez sin camuflaje en Nürburgring Nordschleife y no pasó desapercibido. El SUV eléctrico logró convertirse en el vehículo utilitario deportivo de producción más rápido en la historia del circuito alemán, superando a pesos pesados europeos que llevaban años dominando ese terreno.

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La hazaña no solo sirve como golpe de efecto antes de su lanzamiento global. También confirma que las marcas chinas ya no están mirando desde lejos a fabricantes como Porsche o Audi, sino que directamente comenzaron a disputarles sus récords más importantes.

Un tiempo récord en el circuito más exigente

El Xiaomi YU7 GT completó una vuelta en Nürburgring con un tiempo de 7:34.931, suficiente para establecer una nueva referencia entre los SUV de producción.

La marca anterior estaba en manos del Audi RS Q8 Performance, que había detenido el cronómetro en 7:36.698. Antes de eso, el Porsche Cayenne Turbo GT era el referente con 7:38.925.

El Xiaomi YU7 GT. Crédito: Xiaomi Auto. Crédito: Cortesía

El encargado de conducir el SUV chino durante la vuelta récord fue Ren Zhoucan, jefe de pruebas de Xiaomi, quien exprimió al máximo el potencial del vehículo en uno de los trazados más difíciles del planeta.

Nürburgring Nordschleife, conocido mundialmente como “El Infierno Verde”, tiene más de 12 millas de recorrido y combina curvas rápidas, cambios de elevación y sectores extremadamente técnicos. Por eso, cualquier récord conseguido allí suele convertirse automáticamente en una carta de presentación para cualquier fabricante.

Un SUV eléctrico con casi 1,000 caballos

El YU7 GT será presentado oficialmente a finales de mayo como la variante más extrema del SUV eléctrico de Xiaomi. Y sus cifras explican bastante bien por qué logró semejante rendimiento.

El modelo utiliza un sistema de doble motor con tracción integral capaz de generar 990 caballos de fuerza. Según la marca, puede acelerar de 0 a 60 mph en menos de dos segundos y alcanzar una velocidad máxima de 186 mph.

También llama la atención su autonomía, que llega hasta 438 millas gracias a una batería NMC de 101.7 kWh. Aunque el SUV pesa 5,420 libras, Xiaomi asegura que el ajuste del chasis y la distribución de peso fueron claves para mantener un comportamiento ágil en pista.

Xiaomi YU7 GT. Crédito: Xiaomi Auto. Crédito: Cortesía

Tecnología y aerodinámica pensadas para correr

Más allá de la potencia, Xiaomi equipó al YU7 GT con un paquete aerodinámico bastante agresivo. El SUV incorpora splitter delantero deportivo, difusor trasero, frenos cerámicos de carbono, pinzas de gran tamaño y ruedas de 21 pulgadas con neumáticos de diferentes medidas adelante y atrás.

La configuración especial denominada “Jialong Chassis Master” también tuvo un papel importante en el récord logrado en Alemania.

A eso se suma el sistema HAD de asistencia avanzada a la conducción desarrollado por la propia Xiaomi. El conjunto incluye sensores LiDAR Hesai de 128 líneas, radar 4D, 11 cámaras, 12 sensores ultrasónicos y el procesador NVIDIA DRIVE AGX Thor-U con 700 TOPS de capacidad de procesamiento.

Xiaomi ya no quiere ser solo una marca tecnológica

El golpe mediático conseguido en Nürburgring deja algo bastante claro. Xiaomi no está entrando al negocio automotriz para ocupar un lugar secundario.

Primero sorprendió con el SU7 Ultra y ahora repite la fórmula con un SUV que ya logró derrotar a referentes históricos del alto rendimiento europeo. El YU7 GT todavía ni siquiera llegó oficialmente a los concesionarios y ya se convirtió en uno de los modelos eléctricos más comentados del año.

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