Tyson vs. Mayweather se mantiene en pie: la exhibición entre leyendas se reprograma para otoño de 2026

La pelea de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather sigue en pie, aunque con un cambio importante de calendario. El evento, originalmente previsto para la primavera de 2026, ha sido reprogramado para el otoño de este mismo año debido a una lesión en la mano sufrida por Tyson durante su preparación.

El combate continúa siendo uno de los espectáculos más mediáticos del boxeo reciente, enfrentando a dos de las figuras más reconocidas en la historia moderna del deporte.

‼️ CSI Sports confirms Mike Tyson vs Floyd Mayweather is now pushed to Fall 2026 after Tyson’s hand injury forced the event to move from spring to later in the year 🥊🤝 pic.twitter.com/RgQL8b7899 — IFN (@IfnBoxing) May 20, 2026

Lesión de Mike Tyson obliga a mover la fecha del combate

El equipo de Mike Tyson confirmó que el ex campeón mundial sufrió una fractura en la mano durante su campamento de entrenamiento, lo que obligó a ajustar la planificación del evento.

El boxeador se encuentra en recuperación y ha sido visto con una férula mientras continúa su proceso de rehabilitación. A pesar del contratiempo, Tyson mantiene su compromiso con la exhibición y se prepara para regresar al ring en cuanto esté completamente recuperado.

El combate de exhibición, inicialmente programado para el 30 de mayo de 2026, solo sufrirá un aplazamiento temporal.

Floyd Mayweather mantiene su invicto y la expectativa global

Del otro lado del ring estará Floyd Mayweather, quien llega a la exhibición con un récord profesional perfecto de 50-0 y sin señales de retirarse del foco mediático del boxeo.

El enfrentamiento entre ambos íconos ha generado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento deportivo, impulsado por la combinación de legado, fama global y el atractivo de un duelo entre estilos completamente distintos.

Exhibición confirmada, pero sin fecha exacta aún

De acuerdo con la organización, el evento será reprogramado para el otoño de 2026, aunque la fecha exacta, la sede y los detalles de transmisión aún no han sido anunciados.

La promotora CSI Sports, a través de FIGHT SPORTS, confirmó que el combate sigue plenamente vigente dentro de su calendario de eventos internacionales.

El objetivo es mantener la magnitud del espectáculo y asegurar que ambos atletas lleguen en condiciones óptimas para la exhibición.

La exhibición entre Tyson y Mayweather se perfila como uno de los eventos más llamativos del boxeo de exhibición para este 2026. Ambos nombres representan dos eras distintas del boxeo, lo que ha incrementado el interés del público desde que se anunció el acuerdo entre ambas leyendas.

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