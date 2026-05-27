El fin del BMW M3 manual ya está más cerca que nunca

Quienes crecieron soñando con un BMW M3 probablemente no imaginaban que llegaría el día en que el modelo empezara a despedirse del motor tradicional y de la caja manual. Pero ese momento ya tiene fecha marcada. BMW confirmó que la generación actual del M3, conocida internamente como G80, terminará su ciclo en 2027 y no tendrá continuidad directa para 2028.

Lee también: ¡Brutal! Ferrari revela su primer eléctrico con 1,050 caballos

La noticia golpeó especialmente a los fanáticos más puristas porque esta etapa del M3 todavía mantiene viva una receta que prácticamente desapareció en la industria. Seis cilindros biturbo, tracción trasera y opción de transmisión manual. Una combinación que hoy parece casi una especie en extinción.

Puedes leer: Volkswagen lanza un rival del Tesla Model 3 por $15,000 dólares

La marca alemana ya venía preparando el terreno con el lanzamiento del M3 CS Handschalter, una edición especial desarrollada para Norteamérica que funciona como homenaje final al deportivo clásico de BMW M.

El último gran M3 con esencia tradicional

El M3 CS Handschalter representa exactamente lo que muchos entusiastas sienten que está desapareciendo. Tiene caja manual de seis velocidades, tracción trasera y el conocido motor seis cilindros en línea biturbo de 3.0 litros.

BMW producirá esta versión en cantidades muy reducidas. Solo 40 unidades llegarán a Canadá y el volumen para Estados Unidos también será limitado, algo que prácticamente lo convierte en una futura pieza de colección desde el primer día.

Este es el BMW M3 CS. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El precio tampoco será accesible para cualquiera. Arranca en aproximadamente $108,450 dólares antes de sumar opciones o paquetes adicionales. Quienes quieran entrar al universo M3 manual todavía podrán optar por variantes menos extremas que parten cerca de $80,650 dólares.

El próximo M3 cambiará por completo

Aunque esta generación desaparezca, BMW no abandonará el nombre M3. Lo que sí cambiará radicalmente será el concepto del auto.

La futura generación estará construida sobre la plataforma Neue Klasse y convivirá con variantes de combustión e incluso una versión completamente eléctrica. Según los primeros reportes, el próximo M3 con motor térmico seguirá utilizando un seis cilindros biturbo, aunque acompañado por tecnología mild-hybrid para cumplir normativas ambientales más estrictas.

El verdadero salto llegará con el nuevo M3 eléctrico. Internamente conocido como ZA0, este sedán deportivo utilizará cuatro motores eléctricos y una batería superior a 100 kWh de capacidad neta.

BMW incluso trabaja en sistemas capaces de simular cambios de marcha y generar sonidos artificiales inspirados en motores V10 para intentar mantener parte de la experiencia emocional.

Referencia del BMW M3 CS. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

La caja manual entra en zona crítica

Más allá de la electrificación, hay otro detalle que preocupa muchísimo a los seguidores de BMW M. Todo indica que la transmisión manual tiene los días contados dentro de la división deportiva.

Directivos de la marca reconocieron que desarrollar nuevas cajas manuales resulta cada vez menos rentable debido al bajo nivel de demanda y a las limitaciones técnicas frente a las transmisiones automáticas modernas.

Actualmente BMW todavía mantiene opciones manuales en modelos como el M2 y el M4, pero ambos también tendrían fecha de caducidad antes de terminar la década.

El propio jefe de BMW M admitió que será “muy difícil” ver una nueva generación de cajas manuales en los próximos años. Esa frase terminó reforzando una sensación que ya circulaba entre los fanáticos. Los deportivos actuales podrían ser los últimos BMW M verdaderamente analógicos.

La marca alemana promete que el próximo M3 será más rápido, más eficiente y tecnológicamente mucho más avanzado. Habrá sistemas de tracción configurables, modos que imitan propulsión trasera e incluso aceleraciones superiores a cualquier M3 anterior.

Aun así, para muchos aficionados eso no alcanza para reemplazar la sensación mecánica de un seis cilindros asociado a un pedal de embrague.

Seguir leyendo:

No sabías que Toyota podría devolverte dinero por tu auto

Porsche frena la producción del Taycan por caída en ventas

Dodge prepara un nuevo deportivo inspirado en el Viper