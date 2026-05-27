Ram prepara una ofensiva total para conquistar Norteamérica

Ram ya dejó claro que no quiere seguir jugando un papel secundario en el mercado estadounidense. La marca de camionetas de Stellantis está preparando una renovación enorme de su gama con nuevos modelos, pickups compactas, SUV familiares, versiones híbridas y hasta deportivos con motores Hellcat.

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La estrategia forma parte del programa FastLane 2030, el ambicioso plan con el que Stellantis pretende lanzar 11 vehículos completamente nuevos y renovar otros 12 modelos en los próximos años. La idea es ampliar presencia en segmentos donde hoy la compañía todavía tiene poca fuerza y recuperar terreno frente a marcas como Ford, Chevrolet y Toyota.

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Ram aparece como una de las piezas más importantes dentro de ese proyecto. El objetivo es aumentar sus ventas un 60% antes de terminar la década y convertirla en una de las marcas más fuertes del mercado norteamericano.

Ram quiere cubrir todos los segmentos

La compañía entendió que depender únicamente de las pickups grandes ya no alcanza. Por eso la nueva estrategia incluye vehículos de distintos tamaños y propuestas mucho más variadas.

Uno de los lanzamientos más esperados será la Ram Rampage, una pickup compacta que ya tuvo buenos resultados en Sudamérica y que ahora llegará adaptada al mercado estadounidense. La marca quiere entrar de lleno en un segmento donde crecieron muchísimo modelos más pequeños y accesibles.

La Rampage contará con versiones Rebel orientadas al todoterreno y variantes R/T con enfoque deportivo. Además, Ram planea incorporar opciones híbridas y posiblemente electrificadas para mantenerse competitiva frente a la nueva demanda del mercado.

La Dakota regresa para pelear fuerte

Otro movimiento importante será el regreso de la Ram Dakota. La pickup mediana volverá después de años fuera del mercado con una misión bastante clara. Competir directamente contra modelos como la Toyota Tacoma.

Ram busca posicionarla con un precio inferior a $40,000 dólares para atraer clientes que quieren una camioneta mediana sin saltar a las pickups full size más costosas.

La marca también analiza una futura versión SRT de alto rendimiento, algo que podría convertir a la Dakota en una de las pickups medianas más potentes y deportivas del segmento.

Híbridos, SUV y motores V8

Ram no quiere abandonar los motores grandes pese a la electrificación que avanza en toda la industria. De hecho, el regreso del legendario Hemi V8 está funcionando mejor de lo esperado y ya representa cerca del 40% de las ventas en algunos modelos de la marca.

Al mismo tiempo, Stellantis también prepara el desembarco de Ram en el segmento SUV. El proyecto Ramcharger evolucionó hasta convertirse en un utilitario grande con sistema híbrido de autonomía extendida.

La marca todavía mantiene muchos detalles bajo reserva, aunque promete cifras de autonomía muy competitivas para el mercado estadounidense.

Las versiones SRT serán protagonistas

Ram también reforzará su lado más salvaje con nuevos modelos SRT. El primero de esta nueva etapa fue la Ram 1500 Rumble Bee, equipada con un motor Hellcat capaz de entregar 777 caballos de fuerza.

La intención es expandir esa línea deportiva hacia otros productos de la gama y aprovechar el enorme interés que siguen generando las pickups de alto rendimiento en Norteamérica.

Todo este movimiento llega acompañado por otro detalle importante para la marca. Ram volverá a competir en la NASCAR Craftsman Truck Series, algo que también forma parte de la estrategia para fortalecer su imagen deportiva.

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