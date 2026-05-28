Doritos lanza concurso en el que podrías ganar hasta $250,000 dólares: ¿De qué se trata?

El próximo 4 de julio Estados Unidos celebrará sus 250 aniversario y para unirse a la festividad, Doritos anunció recientemente el lanzamiento de un nuevo concurso llamado “Build the Bold” o “Construye lo audaz” en el que los participantes deberán usar toda su creatividad para recrear famosos e importantes monumentos del país nada más y nada menos que usando las clásicas patatas fritas.

De acuerdo con el comunicado de su página web, la marca perteneciente a Frito-Lay subsidiaria total de PepsiCo, señaló que los ganadores de este concurso que se extenderá hasta el 31 de julio podrán obtener un premio mayor de hasta $250,000 y otros regalos semanales.

¿De qué se trata el concurso?

Los concursantes podrán elegir entre una lista de lugares, monumentos emblemáticos y maravillas naturales del país para construir sus estructuras, entre los cuales se encuentran el Puente de Brooklyn, el Monumento a Washington, la Estatua de la Libertad, la presa Hoover, las cataratas del Niágara, el Parque Nacional de Yellowstone, entre otros.

Luego los participantes deberán enviar un video en el que expliquen por qué eligieron esa estructura y cómo la elaboraron, tendrán la oportunidad de presentar hasta tres construcciones durante el concurso.

Los competidores no pueden usar alguna herramienta de inteligencia artificial para sus presentaciones, ni marcas externas, tatuajes visibles o música con derecho de autor en su video demostrativo.

El jurado calificará la presentación del video, la precisión de las estructuras y la creatividad de los participantes; para el 50% de la calificación, se tomará en cuenta el impacto visual que tenga la construcción y el uso de las patatas fritas. El premio mayor será anunciado a mediados de agosto de este año.

La marca también informó que durante el tiempo del concurso se sortearán regalos semanales como un “Paquete Bold at Home” que incluye $200 en una tarjeta de regalo Mastercard, una nevera portátil con la marca Doritos, un altavoz y una toalla de playa para disfrutar este verano.

Para conocer más sobre este concurso, puede visitar su página web.

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