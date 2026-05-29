Arsenal vs. PSG, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables de la final de la Champions 2026

Este sábado 30 de mayo se desarrollará la final de la UEFA Champions League. El Puskás Aréna de Budapest será el escenario que reunirá en el mismo césped al Paris Saint-Germain y al Arsenal. El conjunto francés busca su segunda “Orejona”; los Gunners van por la primera Champions en sus vitrinas.

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El Paris Saint-Germain de Luis Enrique buscará el bicampeonato en la Liga de Campeones. Esta es la tercera final que disputará el conjunto francés. Los parisinos son los actuales campeones luego de vencer 5-0 al Inter de Milán en la final de la edición pasada.

En caso de que el PSG logre defender su título, los parisinos se convertirían en el segundo club, desde 1992, que logra defender su título en la Liga de Campeones. El otro club que lo logró fue el Real Madrid.

El club que intentará impedir el bicampeonato es el Arsenal. El conjunto inglés disputará la segunda final de su historia. Los Gunners vuelven a un duelo decisivo tras la final europea de 2006. En aquella ocasión el Arsenal cayó 2-1 contra el FC Barcelona en la final. El conjunto de Mikel Arteta llega confiado a este encuentro tras haber levantado la Premier League hace varios días.

Este es un duelo de virtudes contrapuestas. El PSG llega a esta final después de haber anotado 44 goles en toda la temporada. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique permitió 22 anotaciones (solo cuatro vallas invictas). El Arsenal no tuvo un ataque demoledor con 29 anotaciones, pero su defensa estuvo impecable al recibir solo 6 anotaciones en toda la competición.

El último antecedente entre estos dos equipos se remonta a la edición anterior de la Champions. En el marco de las semifinales, el Arsenal cayó con un global de 3-1 al PSG. Los parisinos obtuvieron el pase a la final gracias a los goles de Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz y Achraf Hakimi.

Horario y dónde ver el duelo entre Arsenal y PSG en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET / 09:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: puedes ver la final de la Champions a través de la final de DAZN.

Alineación probable del Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; y Gyökeres.

Alineación probable del PSG

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

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