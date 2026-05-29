Juez avala ejecuciones con gas nitrógeno y rechaza demanda en Alabama

Un juez federal determinó que las ejecuciones mediante gas nitrógeno son constitucionales y no violan la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida en la Octava Enmienda. La decisión representa un importante respaldo legal para Alabama, el estado que más ha utilizado este controvertido método de pena de muerte.

La resolución fue emitida por la jueza federal Emily C. Marks, quien rechazó la demanda presentada por Jeffery Lee, un preso condenado por asesinato que será ejecutado el próximo 11 de junio mediante hipoxia de nitrógeno.

Según AP, el juicio fue el primero en Estados Unidos en analizar a fondo la constitucionalidad de este sistema de ejecución, utilizado por primera vez en Alabama en 2024.

Cómo funciona el método con nitrógeno

La hipoxia de nitrógeno consiste en colocar una máscara sobre el rostro del condenado y sustituir el oxígeno por nitrógeno puro, provocando la muerte por falta de aire respirable.

Durante el juicio, abogados del estado y de la defensa debatieron cuánto tiempo permanecen conscientes los reclusos antes de perder el conocimiento. La jueza Marks reconoció que el procedimiento probablemente provoca “grave dificultad respiratoria” durante varios minutos, aunque concluyó que eso no alcanza el nivel de castigo cruel e inusual prohibido por la Constitución.

“Lee demuestra que existe cierto sufrimiento, pero no logró probar que el protocolo sea inconstitucional”, escribió la magistrada en su fallo.

La decisión despeja el camino para que Alabama continúe aplicando el método y podría influir en otros estados que ya aprobaron legalmente el uso de nitrógeno para ejecuciones.

Críticas y debate por la pena de muerte

El fallo generó reacciones inmediatas. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, celebró la resolución y afirmó que el tribunal confirmó que corresponde a los ciudadanos y sus representantes decidir sobre la pena capital.

Sin embargo, organizaciones que se oponen a la pena de muerte criticaron duramente la decisión. Abraham Bonowitz, director del grupo Death Penalty Action, aseguró que la ejecución mediante nitrógeno equivale a “asfixia consciente”.

“Con lo que sabemos sobre estos métodos, no puedo imaginar que alguien elija morir así”, declaró.

El caso también reabrió el debate sobre las condenas dictadas bajo antiguos sistemas judiciales. En el caso de Lee, el jurado recomendó originalmente cadena perpetua, pero un juez anuló esa decisión y ordenó la pena de muerte, una práctica que Alabama eliminó oficialmente en 2017. Los abogados del condenado anunciaron que apelarán la sentencia.

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