Donald Trump se inclina por una candidatura presidencial conjunta entre J.D. Vance y Marco Rubio

El presidente Donald Trump es partidario de ver juntos a James David Vance y a Marco Rubio como la fórmula republicana para contender por la Casa Blanca en las elecciones a celebrarse en 2028.

Durante un episodio del podcast “Pod Force One” producido por el diario New York Post, el presidente de 79 años ahora se decantó por la opción de integrar a la capacidad y el talento diplomático de ambos miembros de su gabinete en una dupla que, bajo su perspectiva resultaría compleja de derrotar en las urnas.

“Me gustan los dos y me gustan juntos. No sé cómo se les puede vencer si están juntos. Sería un gran equipo. Me parece muy interesante”, indicó.

Desde el año pasado, el actual vicepresidente de la nación y el secretario de Estado han sido involuntariamente colocados, tanto por analistas políticos, como por los medios informativos y hasta por el propio mandatario del país en una competencia para definir quién de los dos está mejor preparado para llegar a la Casa Blanca mediante el voto ciudadano.

Pope Leo XIV meets withEl año pasado, J.D. Vance y Marco Rubio visitaron al Papa León XIV. (Crédito: Vatican Media vía AP)

Trump le adjudicó a Marco Rubio la misión de lograr acuerdos migratorios con varios países para no sólo detener las oleadas de extranjeros carentes de estatus legal que solían ingresar de manera masiva al territorio estadounidense para no salir más.

Además, al conservador de raíces cubanas le fue encomendada la tarea de poner en jaque a los capos de las drogas en América, a cortar la gestión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y hasta a lograr la caída del régimen militar en Cuba para abrir la isla al mundo, en lo cual trabaja actualmente.

Con respecto a J.D. Vance, principalmente se le asignó la tarea de llevar a cabo una hipotética anexión de Groenlandia como territorio estadounidense, de negociar un acuerdo con Irán para terminar con la guerra a través de la apertura del estrecho de Ormuz y de conseguir la mayor cantidad de dinero posible a través de donaciones dirigidas a las arcas del Partido Republicano.

De esa manera, a través de una competencia directa, Trump ha logrado poner a prueba la capacidad de ambos republicanos para, llegado el momento, saber por quién inclinarse como su posible sucesor o si resulta necesario apostar por otro distinto.

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