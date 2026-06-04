Demandan a Tennessee por ley que criminaliza a inmigrantes con órdenes de deportación

Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva federal para bloquear una nueva ley de Tennessee que convertiría en delito la permanencia en el estado de ciertos inmigrantes con órdenes finales de deportación.

La acción legal fue presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Tennessee y el Centro Nacional de Derecho Migratorio, que argumentan que la legislación conocida como HB 1704 viola la Constitución al invadir competencias reservadas exclusivamente al gobierno federal.

La norma, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de julio, forma parte de una serie de iniciativas impulsadas en distintos estados para endurecer las políticas migratorias a nivel local.

Organizaciones acusan invasión de facultades federales

Los demandantes sostienen que los tribunales estadounidenses han reiterado durante décadas que la aplicación de las leyes migratorias corresponde únicamente al gobierno federal y no a las administraciones estatales.

La HB 1704 establece sanciones penales para personas con órdenes definitivas de expulsión que permanezcan en Tennessee, incluso cuando continúen realizando gestiones legales relacionadas con su situación migratoria.

“La norma ha sido clara durante más de un siglo: la aplicación de la ley de inmigración es una competencia exclusivamente federal”, afirmó Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

La organización considera que la medida generará miedo e incertidumbre entre familias inmigrantes establecidas desde hace años en el estado.

Familias inmigrantes, entre los demandantes

Entre quienes participan en la demanda figura un residente de Memphis de 35 años que llegó a Estados Unidos siendo niño y que actualmente cuenta con protección bajo el programa DACA. Aunque vive en Tennessee desde hace décadas, teme ser detenido y procesado bajo la nueva legislación.

También forma parte del caso una mujer de 58 años que reside en Memphis desde hace 25 años. Según los documentos judiciales, mantiene económicamente a uno de sus hijos ciudadanos estadounidenses y continúa tramitando mecanismos de protección migratoria.

“La HB 1704 amenazaría a nuestros vecinos que tienen familias aquí y llevan años viviendo aquí”, declaró Zee Scout, abogada de la ACLU de Tennessee.

Por su parte, Peter McGraw, subdirector jurídico del Centro Nacional de Derecho Migratorio, aseguró que la ley intenta castigar a personas por el simple hecho de residir en Tennessee.

“Se trata de un intento cruel e ilegal de castigar a las personas simplemente por vivir en Tennessee”, afirmó.

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