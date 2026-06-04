Día Nacional de la Dona: ¿Dónde puedes conseguir rosquillas gratis?

Todos los años se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Dona el primer viernes de junio en homenaje a las mujeres “Donut Lassies”, quienes durante la Primera Guerra Mundial les sirvieron donas y café a los soldados.

Esta tradición ha trascendido, uniéndosele año tras año locales de comida rápida y cafeterías, quienes durante este día tienen ofertas y promociones para sus comensales; es por esa razón que aquí te contamos dónde puedes obtener una rosquilla gratis.

Krispy Kreme

Para este viernes 5 de junio Krispy Kreme, ofrecerá a los clientes de la cadena una dona gratis de su elección, sin necesidad de hacer alguna compra, pero también por tan solo $2 podrán obtener una docena de donas Original Glazed con la compra de otra docena a precio regular.

“Estamos encantados de recibirlos a todos el viernes para que disfruten de una dona Krispy Kreme gratis y celebren con nosotros”, comentó Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, en un comunicado de prensa.

Dunkin’

Aunque la cadena de cafeterías lanzó sus ofertas desde principio de semana, para este viernes celebrará el Día de la Dona, regalando una rosquilla gratis tras la compra de cualquier bebida. También este día estará disponible una nueva colección de accesorios inspirados en su menú en asociación con Stoney Clover Lane.

A través de un comunicado, Jill Nelson, directora de Marketing de Dunkin’, señaló que “el Día Nacional de la Dona es una de nuestras tradiciones favoritas en Dunkin’, y este año lo haremos aún más especial para nuestros clientes”.

7-Eleven

Durante la celebración, la cadena tendrá paquetes de 7 minidonas por tan solo $1, pero también la tienda de conveniencia ofrecerá rosquillas desde 50 centavos a los miembros de 7Rewards y Speedy Rewards.

Bonchon Korean Fried Chicken

Desde el 5 y hasta el 7 de junio, la cadena ofrecerá donuts coreanos gratis con la compra mínima de $15; también se podrá disfrutar de otras promociones con el código “DONUTDAY”.

Tim Hortons

Hasta el domingo 7 de junio, los clientes de Tim Hortons podrán disfrutar de una rosquilla gratis con la compra de una bebida; también podrán aprovechar otras ofertas usando su aplicación.

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