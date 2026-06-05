Alerta total: Ford recomienda no conducir algunas Bronco y Maverick

Ford tomó una decisión contundente con parte de su flota de Bronco Sport y Maverick. La automotriz emitió una recomendación de “no conducir” para miles de unidades luego de detectar una falla que, en determinadas circunstancias, podría derivar en la pérdida de control del vehículo.

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El llamado involucra 4,653 ejemplares fabricados entre los años modelo 2021 y 2026. La situación está vinculada a un componente de la suspensión delantera cuyo montaje podría no haberse realizado de forma correcta.

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El origen del problema

La situación está relacionada con las juntas esféricas del brazo de control inferior delantero. Si estas piezas presentan una instalación incorrecta o una reparación defectuosa, podrían fallar mientras el vehículo está en movimiento.

Ese escenario representa un riesgo importante para la seguridad. Una falla en este componente puede provocar que el brazo de control se separe del conjunto de la rueda, afectando seriamente la estabilidad y el control de la dirección.

Una advertencia poco habitual

No es frecuente que un fabricante recomiende dejar de conducir un vehículo de forma inmediata. Precisamente por eso, la decisión de Ford ha llamado la atención dentro de la industria.

La compañía considera que el defecto puede comprometer la capacidad de control del vehículo y aumentar significativamente el riesgo de una colisión. Por esa razón, la recomendación es evitar cualquier desplazamiento hasta completar la revisión correspondiente.

Los dueños de una Bronco Sport o una Maverick de los años involucrados deben verificar si su unidad forma parte de la campaña. Para ello, pueden consultar el número de identificación vehicular, conocido como VIN, en los canales oficiales habilitados para este tipo de procesos.

Ford realizará la inspección sin costo para el cliente y, en caso de encontrar alguna anomalía, efectuará la reparación necesaria de manera gratuita.

Un llamado enfocado en la seguridad

Aunque la cantidad de vehículos afectados es reducida frente al volumen total de producción de ambos modelos, la gravedad potencial del problema llevó a la marca a actuar con rapidez.

La medida busca evitar incidentes y reforzar la seguridad de los usuarios. También demuestra la importancia de atender de inmediato cualquier notificación relacionada con componentes críticos como la suspensión, especialmente cuando está en juego el control del vehículo.

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