Así será el nuevo Chrysler Airflow de cerca de $40,000 dólares

La ofensiva de Chrysler para los próximos años comienza a tomar forma y una de sus piezas más importantes ya se dejó ver. Se trata del Airflow 2027, una SUV compacta que apareció brevemente en un video corporativo de Stellantis y que anticipa el futuro de la marca en uno de los segmentos más disputados de Estados Unidos.

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Las imágenes revelan un vehículo prácticamente listo para producción, sin elementos de camuflaje y con un diseño que deja entrever la nueva dirección estética de Chrysler.

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Todo indica que la compañía busca atraer a quienes desean una SUV moderna, tecnológica y con un precio competitivo.

Un nombre histórico que vuelve a la vida

El nombre Airflow tiene un peso especial dentro de la historia de Chrysler. Fue utilizado originalmente en la década de 1930 para un automóvil que destacó por sus innovaciones aerodinámicas, algo poco común para la época.

Décadas después, la marca recuperó esa denominación para un concept eléctrico presentado en 2022. Sin embargo, el proyecto quedó en pausa mientras Chrysler reorganizaba sus planes de producto. Ahora, el Airflow regresa con un enfoque mucho más amplio y cercano a las necesidades actuales del mercado.

Tres caminos mecánicos para distintos clientes

Uno de los aspectos más interesantes del nuevo modelo es su flexibilidad. Chrysler trabaja sobre la arquitectura modular STLA One de Stellantis, una plataforma diseñada para admitir diferentes sistemas de propulsión.

Chrysler Airflow 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

Gracias a esa base, el Airflow podría ofrecer versiones con motor de combustión, alternativas híbridas y variantes totalmente eléctricas.

La estrategia permitiría a la marca adaptarse a las preferencias de cada mercado sin necesidad de desarrollar modelos completamente distintos.

Precio competitivo y producción en marcha

Las primeras estimaciones apuntan a un precio de entrada cercano a los $40,000 dólares, una cifra que lo colocaría frente a referentes consolidados como el Toyota RAV4, el Honda CR-V y el Ford Escape.

El Chrysler Airflow 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

La producción está prevista para comenzar en otoño de 2026 y su comercialización se realizaría como modelo 2027.

Para Chrysler, el éxito de esta SUV será determinante, ya que marcará su regreso a una categoría en la que no participa desde hace años y podría convertirse en el vehículo encargado de revitalizar la marca más allá de la conocida Chrysler Pacifica.

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