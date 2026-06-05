Ford no descarta un Mustang sedán que sería una locura

La historia del Mustang siempre ha estado ligada a los coupés deportivos y a una identidad muy marcada dentro de Ford. Sin embargo, los cambios que vive la industria podrían llevar a la marca estadounidense a explorar caminos que hasta hace poco parecían impensables.

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Las especulaciones sobre un Mustang de cuatro puertas han vuelto a tomar fuerza tras unas recientes declaraciones de Andrew Frick, presidente de Ford Blue y Model e.

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Aunque el ejecutivo no confirmó ningún proyecto específico, sí dejó entrever que la compañía estudia nuevas oportunidades para ampliar algunas de sus marcas más importantes.

Una familia Mustang cada vez más amplia

La llegada del Mustang Mach-E demostró que Ford está dispuesta a utilizar uno de sus nombres más emblemáticos en segmentos diferentes a los tradicionales. Aquella decisión generó debate entre los seguidores de la marca, pero también permitió que el nombre Mustang llegara a nuevos compradores.

El gran Ford Mustang Mach-E GT. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ahora, la posibilidad de un sedán vuelve a estar sobre la mesa. El interés por este tipo de vehículos ha disminuido frente al crecimiento de los SUV, aunque todavía existe un grupo importante de clientes que sigue apostando por los automóviles convencionales.

Durante una entrevista con Automotive News, Frick habló sobre el mercado actual y sobre las oportunidades que Ford ve para el futuro. Sus comentarios fueron interpretados por muchos analistas como una señal de que la compañía estudia nuevas variantes para la gama Mustang.

La idea no parece descabellada. Otras marcas también han comenzado a expandir sus modelos más representativos hacia formatos diferentes para aprovechar el valor de sus nombres comerciales y atraer a más clientes.

Más del Mustang Mach-E 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El proyecto que lleva tiempo sonando

Los rumores de un Mustang sedán no aparecieron recientemente. Desde hace varios años circulan informes y filtraciones que apuntan a una posible variante de cuatro puertas con una imagen inspirada en el deportivo tradicional.

De concretarse, el modelo buscaría conservar buena parte del carácter del Mustang actual, aunque ofreciendo una carrocería más práctica para quienes necesitan mayor espacio y comodidad en el día a día.

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