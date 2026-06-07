Persecución policial termina en el rescate de dos niños en Los Ángeles

Dos niños fueron rescatados del vehículo de un presunto secuestrador y sospechoso de un incidente doméstico después de una persecución policial por el Valle de San Gabriel, desde Moreno Valley, condado de Riverside, hasta South El Monte, en el condado de Los Ángeles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que los alguaciles respondieron aproximadamente a las 8:00 p.m. de este sábado a la cuadra 25000 de Sweetgrass Drive, en Moreno Valley, donde una víctima informó que un sujeto escapó después de intentar secuestrarla.

Los oficiales rápidamente localizaron el vehículo sospechoso e intentaron detenerlo, pero el sujeto no se detuvo, lo que provocó que comenzara una persecución policial por la carretera estatal 60 en dirección oeste, según informó la oficina del sheriff.

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El vehículo de una unidad canina K-9 intentó intervenir con una maniobra PIT y el automóvil del sospechoso quedó inmovilizado, alrededor de las 9:15 p.m. cerca de la intersección de Rosemead Boulevard y Bruin Avenue, en South El Monte.

Tras la detención, el sospechoso recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica, intento de secuestro, poner en peligro a un menor y evadir a un agente de la ley, informó la oficina del sheriff.

Las autoridades dijeron que dos menores fueron rescatados del vehículo del sospechoso y que ninguna persona resultó lesionada en este incidente.

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Hasta el mediodía de este domingo, no se había proporcionado información sobre la identidad del sospechoso ni sobre su relación con los dos niños presuntamente secuestrados.

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